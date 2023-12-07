В Україні з'являться найдоступніші електромобілі Mercedes із запасом ходу до 560 км (фото)

Електромобілі Mercedes EQA і EQB пройшли оновлення і змінилися зовні та всередині. Кросовери пропонують у версіях потужністю від 190 до 292 к. с.

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На український ринок вийдуть нові Mercedes-Benz EQA і EQB. Електричні кросовери з'являться в нашій країні на початку 2024 року. Про це повідомляється на сайті Mercedes в Україні.

Mercedes-Benz EQA Фото: Mercedes-Benz

Електромобіль Mercedes EQA і його семимісний побратим EQB нещодавно пройшли оновлення. У кросоверів змінені передня частина і бампери.

У салоні замінено кермо і встановлено 10,25-дюймовий тачскрін оновленої мультимедійної системи MBUX. Серед опцій з'явилися потужна акустика Burmester і поліпшена система утримання в смузі.

Mercedes-Benz EQB Фото: Mercedes-Benz

Електричні кросовери Mercedes EQA і EQB запропоновані в 190-сильній передньопривідній версії і в повнопривідних модифікаціях на 228 і 292 к. с. Найпотужніший варіант розганяється до сотні за 6,2 с.

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Для Mercedes EQA і EQB пропонують батареї ємністю 66,5 і 70,5 кВт∙год. Найбільш "далекобійний" варіант здатний проїхати до 560 км без підзарядки.

У салоні замінено кермо та оновлено мультимедійну систему Фото: Mercedes-Benz

Ціна Mercedes EQA в Україні стартує з 1 682 186 гривень, а більший Mercedes EQB 2024 коштує від 1 730 429 гривень. Це найдоступніші електромобілі Mercedes.

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