Свіжий дизайн і великий запас ходу: представлені нові електрокросовери Mercedes (фото)

Оновлені Mercedes-Benz EQA та EQB отримали змінений дизайн і розширений список оснащення. Електрокросовери надійдуть у продаж у Європі вже восени 2023 року.

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Mercedes-Benz представив оновлені електрокросовери EQA та EQB 2024 модельного року. Новинки отримали трохи змінений дизайн і поліпшене оснащення. Про це розповіли на сайті Carscoops.

Оновлені Mercedes-Benz EQA та EQB отримали нову фальшиву решітку радіатора. На ній зображено безліч невеликих логотипів бренду.

Mercedes-Benz EQA отримав нову решітку радіатора Фото: Mercedes-Benz Mercedes-Benz EQB тепер доступний з новими кольорами кузова Фото: Mercedes-Benz

Також електрокросовери оснастили злегка зміненими передніми та задніми бамперами. Крім цього моделі запропонують з новими варіантами кольору кузова.

Mercedes-Benz EQA змінився зовні Фото: Mercedes-Benz Mercedes-Benz EQB оснастили зміненим заднім бампером Фото: Mercedes-Benz

Інформаційно-розважальна система кросоверів стала кращою. Вона працює на новітній операційній системі MBUX. У базову комплектацію тепер входить 10,25-дюймовий дисплей.

Усі версії підтримують Apple CarPlay або Android Auto. Також система об'ємного звучання Burmester доповнена Dolby Atmos.

Базові версії електрокросоверів оснастять одним електромотором потужністю 190 к.с. Топові модифікації отримають два електромотори сумарною потужністю 300 к.с.

Найдорожчі версії Mercedes-Benz EQA та EQB поставлятимуться з акумулятором місткістю 70,5 кВт⋅год. Запас ходу становитиме до 536 км на одному заряді.

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Продажі оновлених електрокросоверів у Європі розпочнуться восени 2023 року. Вартість моделей не розкривається.

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