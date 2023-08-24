Свежий дизайн и большой запас хода: представлены новые электрокроссоверы Mercedes (фото)

Обновленные Mercedes-Benz EQA и EQB получили измененный дизайн и расширенный список оснащения. Электрокроссоверы поступят в продажу в Европе уже осенью 2023 года.

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Mercedes-Benz представил обновленные электрокроссоверы EQA и EQB 2024 модельного года. Новинки получили немного измененный дизайн и улучшенное оснащение. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Обновленные Mercedes-Benz EQA и EQB получили новую фальшивую решетку радиатора. На ней изображено множество небольших логотипов бренда.

Mercedes-Benz EQA получил новую решетку радиатора Фото: Mercedes-Benz Mercedes-Benz EQB теперь доступен с новыми цветами кузова Фото: Mercedes-Benz

Также электрокроссоверы оснастили слегка измененными передними и задними бамперами. Помимо этого модели предложат с новыми вариантами цвета кузова.

Mercedes-Benz EQA слегка изменился внешне Фото: Mercedes-Benz Mercedes-Benz EQB оснастили измененным задним бампером Фото: Mercedes-Benz

Информационно-развлекательная система кроссоверов стала лучше. Она работает на новейшей операционной системе MBUX. В базовую комплектацию теперь входит 10,25-дюймовый дисплей.

Все версии поддерживают Apple CarPlay или Android Auto. Также система объемного звучания Burmester дополнена Dolby Atmos.

Базовые версии электрокроссоверов оснастят одним электромотором мощностью 190 л.с. Топовые модификации получат два электромотора суммарной мощностью 300 л.с.

Самые дорогие версии Mercedes-Benz EQA и EQB будут поставляться с аккумулятором емкостью 70,5 кВт⋅час. Запас хода составит до 536 км на одном заряде.

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Продажи обновленных электрокроссоверов в Европе начнутся осенью 2023 года. Стоимость моделей не раскрывается.

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