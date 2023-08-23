Mercedes-Benz готовит роскошного конкурента Tesla Model Y (фото)

Новый Mercedes-Benz EQC может поступить в продажу в 2025 году. Электрокроссовер станет первой электрической моделью бренда, которая не основана на авто с ДВС.

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Обновленный Mercedes-Benz EQC заметили во время тестов на дорогах. Электрокроссовер составит конкуренцию Tesla Model Y. Об этом рассказали на сайте Electrek.

Тестовый прототип Mercedes-Benz EQC покрыт камуфляжем. Тем не менее некоторые изменения во внешности можно разглядеть.

Спереди появятся новые фары и фальшивая решетка радиатора. Сзади разместят узкие фонари, которые соединены светодиодной полосой.

Сзади появятся новые фонари Фото: Electrek

Также будет изменен силуэт новинки. Кроссовер станет более обтекаемым с коротким капотом.

Mercedes-Benz EQC 2024 получит измененный силуэт Фото: Electrek

Новый Mercedes-Benz EQC станет первым электромобилем бренда, который не основан на модели с ДВС. Электрокроссовер планируют сделать более доступным и технологичным.

Mercedes-Benz EQC следующего поколения будет построен на платформе Mercedes MMA. Она дебютирует в 2025 году.

Благодаря новой архитектуре электрокроссовер сможет проехать большее расстояние на одном заряде. Она позволит установить аккумуляторные батареи большего размера.

Платформа Mercedes MMA поддерживает установку одного или двух электромоторов. Поэтому новый Mercedes-Benz EQC может получить мощные версии.

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Электрокроссовер будет представлен уже в 2024 году. Его производство планируют начать в 2025 году.

Ранее Фокус писал, что Mercedes-Benz готовит новый электрический седан.