Mercedes-Benz готує розкішного конкурента Tesla Model Y (фото)

Новий Mercedes-Benz EQC може надійти в продаж у 2025 році. Електрокросовер стане першою електричною моделлю бренду, яка не заснована на авто з ДВЗ.

Related video

Оновлений Mercedes-Benz EQC помітили під час тестів на дорогах. Електрокросовер складе конкуренцію Tesla Model Y. Про це розповіли на сайті Electrek.

Тестовий прототип Mercedes-Benz EQC покритий камуфляжем. Проте деякі зміни в зовнішності можна розгледіти.

Спереду з'являться нові фари та фальшива решітка радіатора. Ззаду розмістять вузькі ліхтарі, які з'єднані світлодіодною смугою.

Ззаду з'являться нові ліхтарі Фото: Electrek

Також буде змінено силует новинки. Кросовер стане більш обтічним із коротким капотом.

Mercedes-Benz EQC 2024 отримає змінений силует Фото: Electrek

Новий Mercedes-Benz EQC стане першим електромобілем бренду, який не заснований на моделі з ДВЗ. Електрокросовер планують зробити більш доступним і технологічним.

Mercedes-Benz EQC наступного покоління буде побудований на платформі Mercedes MMA. Вона дебютує у 2025 році.

Завдяки новій архітектурі електрокросовер зможе проїхати більшу відстань на одному заряді. Вона дасть змогу встановити акумуляторні батареї більшого розміру.

Платформа Mercedes MMA підтримує встановлення одного або двох електромоторів. Тому новий Mercedes-Benz EQC може отримати потужніші версії.

Важливо

Більший, потужніший, швидший: презентовано новий суперкар Mercedes-AMG GT (фото, відео)

Електрокросовер буде представлений вже у 2024 році. Його виробництво планують розпочати у 2025 році.

Раніше Фокус писав, що Mercedes-Benz готує новий електричний седан.