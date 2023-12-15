Названо найпопулярніші електромобілі з Китаю в Україні (фото)

Українці більше купують нові китайські електромобілі, ніж уживані. Найбільшим попитом користуються моделі відомих світових брендів, зібрані в Китаї.

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Попит на електромобілі з Китаю в Україні продовжує зростати. Вони становлять уже чверть усіх електрокарів на ринку. Про це свідчитьстатистика асоціації "Укравтопром".

З 4,3 тис. електромобілів, проданих у листопаді, 1,1 тис. — китайські. Примітно, що 65% з них нові, а 35% — уживані, хоча загалом українці більше купують електрокари з пробігом.

З Китаю в Україну везуть і Toyota bZ4X Фото: Toyota

Як правило, електромобілі з Китаю в Україні — це моделі відомих світових брендів, зібрані в Піднебесній. Серед лідерів — моделі Volkswagen, Toyota, Honda, а з китайських марок представлена тільки BYD.

Найпопулярніший електромобіль з Китаю — Volkswagen ID.4. Кросовер лідирує як у новому, так і в уживаному сегментах.

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В Україні зріс попит на кросовери: найпопулярніші моделі

Найпопулярніші нові електромобілі з Китаю в Україні:

Volkswagen ID.4 — 296 проданих авто. Toyota bZ4X — 64 шт. BYD Song — 55 шт. Honda eNS1 — 50 шт. Volkswagen ID.6 — 48.

Серед моделей китайських брендів лідирує BYD Song Фото: BYD Auto

ТОП-10 найпопулярніших б/в електрокарів з Китаю:

Volkswagen ID.4 — 155 проданих авто. Toyota bZ4X — 33 шт. Volkswagen ID.6 — 48 шт. BYD Song — 24 шт. Honda eNS1 — 19 шт.

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