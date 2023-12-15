Названы самые популярные электромобили из Китая в Украине (фото)

Украинцы больше покупают новые китайские электромобили, чем подержанные. Наибольшим спросом пользуются модели известных мировых брендов, собранные в Китае.

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Спрос на электромобили из Китая в Украине продолжает расти. Они составляют уже четверть всех электрокаров на рынке. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".

Из 4,3 тыс. электромобилей, проданных в ноябре, 1,1 тыс. – китайские. Примечательно, что 65% из них новые, а 35% — подержанные, хотя в целом украинцы больше покупают электрокары с пробегом.

Из Китая в Украину везут и Toyota bZ4X Фото: Toyota

Как правило, электромобили из Китая в Украине – это модели известных мировых брендов, собранные в Поднебесной. Среди лидеров – модели Volkswagen, Toyota, Honda, а из китайских марок представлена только BYD.

Самый популярный электромобиль из Китая – Volkswagen ID.4. Кроссовер лидирует как в новом, так и в подержанном сегментах.

Важно

В Украине вырос спрос на кроссоверы: самые популярные модели

Самые популярные новые электромобили из Китая в Украине:

Volkswagen ID.4 – 296 проданных авто. Toyota bZ4X – 64 шт. BYD Song – 55 шт. Honda eNS1 – 50 шт. Volkswagen ID.6 – 48.

Среди моделей китайских брендов лидирует BYD Song Фото: BYD Auto

ТОП-10 самых популярных б/у электрокаров из Китая:

Volkswagen ID.4 – 155 проданных авто. Toyota bZ4X – 33 шт. Volkswagen ID.6 – 48 шт. BYD Song – 24 шт. Honda eNS1 – 19 шт.

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