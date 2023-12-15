Названы самые популярные электромобили из Китая в Украине (фото)
Украинцы больше покупают новые китайские электромобили, чем подержанные. Наибольшим спросом пользуются модели известных мировых брендов, собранные в Китае.
Спрос на электромобили из Китая в Украине продолжает расти. Они составляют уже четверть всех электрокаров на рынке. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".
Из 4,3 тыс. электромобилей, проданных в ноябре, 1,1 тыс. – китайские. Примечательно, что 65% из них новые, а 35% — подержанные, хотя в целом украинцы больше покупают электрокары с пробегом.
Как правило, электромобили из Китая в Украине – это модели известных мировых брендов, собранные в Поднебесной. Среди лидеров – модели Volkswagen, Toyota, Honda, а из китайских марок представлена только BYD.
Самый популярный электромобиль из Китая – Volkswagen ID.4. Кроссовер лидирует как в новом, так и в подержанном сегментах.
Самые популярные новые электромобили из Китая в Украине:
- Volkswagen ID.4 – 296 проданных авто.
- Toyota bZ4X – 64 шт.
- BYD Song – 55 шт.
- Honda eNS1 – 50 шт.
- Volkswagen ID.6 – 48.
ТОП-10 самых популярных б/у электрокаров из Китая:
- Volkswagen ID.4 – 155 проданных авто.
- Toyota bZ4X – 33 шт.
- Volkswagen ID.6 – 48 шт.
- BYD Song – 24 шт.
- Honda eNS1 – 19 шт.
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