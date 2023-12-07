Экономия топлива за разумные деньги: самые доступные гибриды в Украине (фото)

На украинском рынке доступны относительно недорогие гибриды с малым расходом топлива. Большинство из них являются кроссоверами японских брендов.

Related video

В Украине за последнее время вырос спрос не только на электромобили, но и на гибриды. В наши дни таких моделей на рынке стало больше, ведь автопроизводители электрифицируют бензиновые авто, чтобы они соответствовали в строгим эко-нормам. Некоторые из них являются весьма недорогими. Фокус выбрал самые дешевые гибриды в Украине.

Следует отметить, что в нашем списке собраны как полноценные, так и "мягкие" гибриды. А вот плагин-гибриды в него не попали – попросту потому, что они существенно дороже из-за большой батареи. Большинство моделей являются кроссоверами.

Suzuki Ignis – от 636 000 гривен

Suzuki Ignis Фото: Suzuki

Самый доступный гибрид в Украине – компактный 3,7-метровый кроссовер Suzuki Ignis. Он оснащен 1,2-литровой бензиновой четверкой и "мягкой" гибридной установкой суммарной мощностью 83 л. с. Средний расход топлива – 4,1 л/100 км. Оснащение включает кондиционер, датчик света и диодные фары. Базовая версия получила 5-ступенчатую механическую КПП, а с вариатором Suzuki Ignis стоит от 683 000 гривен.

Toyota Yaris – от 887 840 гривен

Toyota Yaris Фото: toyota.com.ua

Гибрид Toyota Yaris – самый доступный полноценный гибрид в Украине. Его бензиновый 1,5-литровый двигатель и электромотор суммарно выдают 116 л. с. и позволяют расходовать всего 3,1 л/100 км в смешанном цикле. Хэтчбек оснащен вариатором, а его базовая комплектация включает двухзонный климат-контроль, камеру и датчик света.

Важно

Яркий дизайн и гибридные установки: в Украине появится новый кроссовер Toyota (фото)

Geely Atlas Pro – от 942 795 гривен

Geely Atlas Pro Фото: Geely

Гибридом является топовый Geely Atlas Pro с полным приводом. Он оснащен 1,5-литровым 177-сильным турбомотором с 48-вольтной "мягкой" установкой и расходует 6,8 л/100 км. Комплектация Geely Atlas Pro весьма богатая – камеры кругового обзора, электропривод водительского кресла, подогрев всех сидений, адаптивный круиз-контроль и набор систем безопасности.

Toyota Yaris Cross – от 992 376 гривен

Toyota Yaris Cross Фото: Toyota

Кроссовер оснащен той же 116-сильной гибридной установкой, что и хэтчбек Toyota Yaris, но он крупнее и "аппетит" у него немного больше – 3,8 л/100 км. Да и оснащение богаче – добавлены датчик дождя, подогрев сидений и набор систем безопасности.

Toyota Corolla – от 1 181 400 гривен

Toyota Corolla Фото: Toyota

Гибрид Toyota Corolla получил 140-сильную установку от Prius с 1,8-литровой четверкой и электромотором. Он расходует в среднем 4,1 л/100 км. Седан оснащен климат-контролем, круиз-контролем, датчиками дождя и света, камерой, подогревом руля и сидений.

Nissan Qashqai – от 982 270 гривен

Nissan Qashqai Фото: Фокус

Новый Nissan Qashqai в Украине предложен только в гибридных версиях. Вариант с 1,3-литровым турбомотором и "мягкой" гибридной установкой выдает 140 сил и расходует 5,8 л/100 км. Можно выбрать 6-ступенчатую механическую КПП или вариатор, а более мощная 158-сильная версия может быть полноприводной. Стартовая комплектация включает диодные фары с датчиком света, парктроник, адаптивный круиз-контроль и пакет систем безопасности.

Более "продвинутый" гибрид Nissan Qashqai e-Power на 190 сил богаче оснащен, стоит от 1 338 840 гривен и расходует 5,2 л/100 км. У него электромотор вращает колеса, а бензиновый двигатель является генератором.

Nissan X-Trail – от 1 146 300 гривен

Nissan X-Trail Фото: Фокус

Как и младший Qashqai, новый Nissan X-Trail в Украине может быть только гибридом. 1,5-литровый 163-сильный турбомотор с 48-вольтной "мягкой" установкой расходует 7,6 л/100 км. В базовой версии есть запуск мотора с кнопки, парктроник, датчики света и дождя.

Гибрид Nissan X-Trail e-Power стоит от 1 413 670 гривен за комплектацию побогаче и может быть с передним приводом (204 л. с.) или полным (213 л. с.). В первом случае расход топлива составляет 5,6 л/100 км, во втором – 6 л/100 км.

Honda Jazz – от 1 164 900 гривен

Honda Jazz Фото: Honda

Гибридная установка Honda Jazz схожа с Nissan e-Power: колеса вращает 122-сильный электромотор, а бензиновый двигатель является генератором. Комбинированный расход топлива – 3,8 л/100 км. Компактная модель в Украине оснащена климат-контролем, камерой, подогревом руля и сидений, навигацией, датчиками дождя и света, а также системами активной безопасности.

Важно

Доступно и экономично: названы самые дешевые дизельные автомобили в Украине (фото)

Jeep Compass – от 1 237 700 гривен

Jeep Compass Фото: Stellantis

Кроссовер Jeep Compass вернулся в Украину именно в гибридной версии с 1,5-литровой бензиновой трбочетверкой на 130 л. с. и 20-сильной "мягкой" установкой. Он расходует 6 л на 100 км, а его комплектация включает бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, камеру, датчики света и дождя, подогрев сидений и руля, а также адаптивный круиз-контроль и пакет систем безопасности.

Hyundai Kona – от 1 281 400 гривен

Hyundai Kona Фото: Hyundai

Новый Hyundai Kona второго поколения выходит на украинский рынок в 141-сильном гибридном исполнении с 1,6-литровой бензиновой четверкой и электромотором. Кроссовер расходует 4,5 л на 100 км. Начальный вариант получил бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, камеру, парктроник, навигацию, датчики дождя и света, подогрев руля и передних кресел.

Ранее Фокус рассказывал про новый гибрид Ford Mondeo 2023 с расходом 3,8 л на 100 км.

Также мы писали про экономичный гибридный кроссовер Mazda с мотором от Toyota RAV4.