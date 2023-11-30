Доступно и экономично: названы самые дешевые дизельные автомобили в Украине (фото)

На украинском рынке остаются недорогие дизельные модели. Среди них — седаны, хэтчбеки, коммерческие авто и кроссоверы.

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Дизельные модели за последнее время существенно потеряли в популярности на европейском рынке. Впрочем, в Украине эти экономичные автомобили остаются популярными и у нас еще можно найти недорогие модели с дизельными двигателями. Информационно-аналитическая группа Auto-Consulting назвала самые дешевые дизельные авто в нашей стране за 2023 год.

В рейтинг попали 10 моделей самых разных классов. Среди них есть седаны, кроссоверы и коммерческие авто.

Citroen C-Elysee – 632 800 гривен

Citroen C-Elysee Фото: Stellantis

Бюджетный седан с большим багажником – самая дешевая дизельная модель в Украине. Его 1,6-литровый 92-сильный мотор расходует в среднем 4,3 л/100 км. Оснащение включает кондиционер, круиз-контроль и 7-дюймовый тачскрин. Родственный седан Peugeot 301 несколько дороже – 656 100 гривен.

Opel Combo Cargo – 740 600 гривен

Opel Combo Cargo Фото: Stellantis

Компактный фургон Opel Combo Cargo грузоподъемностью 649 кг является самой доступной коммерческой дизельной моделью. Он оснащен 1,5-литровым 100-сильным мотором, а также кондиционером и датчиком света. Средний расход топлива – 4,4 л/100 км.

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Renault Duster – 753 600 гривен

Renault Duster Фото: Renault

Новый Duster 2024 уже не оснащают дизелями, но в продаже еще есть его предшественник с 1,5-литровым 110-сильным мотором и расходом 4,6 л/100 км. Есть версии с полным приводом, за доплату предложена и роботизированная КПП. В базовой версии есть кондиционер, круиз-контроль и датчик освещения.

Ford Transit Courier – 771 614 гривен

Ford Transit Courier Фото: Ford

Компактный фургон Ford оснащают 1,5-литровым 75-сильным турбодизелем и 6-ступенчатой МКПП. Он имеет грузоподъемность 547 кг и расходует 4,3 л/100 км в смешанном цикле. Оснащение включает кондиционер и радио.

Renault Express – 785 000 гривен

Renault Express Фото: Renault

Компактный минивэн Renault Express оснащен 1,5-литровым турбодизелем, но 95-сильным. С механической КПП он в среднем расходует 4,6 л/100 км. Как и Duster, он оснащен кондиционером, датчиком света и круиз-контролем.

Citroen Berlingo – 814 700 гривен

Citroen Berlingo Фото: Citroen

Базовый Citroen Berlingo с 1,5-литровым 100-сильным турбодизелем и 6-ступенчатой механикой расходует 4,2 л/100 км в смешанном цикле. Минивэн просторный внутри и оснащен кондиционером и автоматическими фарами.

Citroen C4 – 945 300 гривен

Citroen C4 Фото: Stellantis

Citroen C4 получил 1,5-литровый 130-сильный турбодизель и 8-ступенчатый автомат, а его средний расход топлива составляет всего 3,8 л/100 км. В начальной версии есть климат-контроль, камера, парктроник, диодные фары, 10-дюймовый тачскрин, датчики света и дождя. Седан Citroen C4 X несколько дороже – 971 700 гривен.

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Peugeot 2008 – 962 000 гривен

Peugeot 2008 Фото: Peugeot

Кроссовер Peugeot 2008 недавно прошел обновление. Как и Citroen C4, он оснащен 1,5-литровым 130-сильным турбодизелем и 8-ступенчатой автоматической КПП, а расход составляет 4 л на 100 км. Начальная комплектация включает климат-контроль, парктроник, подогрев сидений и 10-дюймовый сенсорный дисплей.

Opel Grandland – 1 007 900 гривен

Opel Grandland Фото: Тарас Брязгунов

4,5-метровый кроссовер Opel Grandland просторный и обладает большим багажником. Его 1,5-литровый 130-сильный турбодизель работает в паре с автоматом на 8 ступеней и расходует 4,2 л/100 км. Комплектация довольно богатая: светодиодная оптика, двухзонный климат-контроль, парктроник, подогрев сидений и руля, набор систем безопасности.

Peugeot 308 – 1 047 270 гривен

Peugeot 308 Фото: Тарас Брязгунов

Новый Peugeot 308 с 1,5-литровым 130-сильным турбодизелем недавно побывал на тесте Фокуса. Хэтчбек с 8-ступенчатым автоматом экономичный (3,8 л/100 км) и неплохо оснащен – диодные фары, раздельный климат-контроль, камера, парктроник, подогрев кресел, виртуальный щиток приборов, системы безопасности.

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