Электромобили — в лидерах: названы самые популярные авто из США в Украине (фото)

Как правило, украинцы привозят из США бензиновые автомобили и электрокары. Самыми популярными являются подержанные Tesla.

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За последние годы спрос на подержанные авто из США в Украине существенно снизился, прежде всего, из-за осложненной логистики во время войны. Тем не менее, их продолжают покупать и в октябре ввезли свыше 3000 машин из Америки. Такую статистику приводит ассоциация "Укравтопром".

Tesla Model 3 — самое популярное б/у авто из США Фото: Tesla

Доля б/у авто из США на рынке составляет 14%. Больше всего из них (42%) бензиновых моделей, хотя электромобили не сильно отстали — их 38% от общего количества. Гибриды и авто с ГБО имеют доли по 7%, а вот дизельные американские машины являются самыми редкими — их всего 6%.

Электрокроссовер Tesla Model Y пользуется спросом в Украине Фото: Tesla Motors

Средний возраст подержанных авто из США в Украине составляет 5,5 лет. Среди моделей-лидеров преобладают электромобили Tesla — именно они попали в ТОП-3.

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Самые популярные авто из США в Украине за октябрь 2023 года:

Tesla Model 3 — 433 шт. Tesla Model Y — 226 шт. Tesla Model S — 192 шт. Ford Escape — 182 шт. Jeep Cherokee — 170 шт.

Ранее Фокус рассказывал про самые дешевые б/у авто из США, которые можно купить всего за 20–25 долларов.

Также мы писали про самые популярные автомобили из Китая в Украине и среди них также лидируют электрокары.