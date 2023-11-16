Электромобили — в лидерах: названы самые популярные авто из Китая в Украине (фото)

В сегменте новых автомобилей доля китайских моделей выросла до 15%. Как правило, украинцы выбирают авто мировых производителей, собранные в Китае.

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Спрос на авто из Китая в Украине продолжает расти. За октябрь 2023 года украинцы приобрели 1306 легковых машин китайского производства. Такую статистику приводит ассоциация "Укравтопром".

Новых авто из Китая за прошлый месяц привезли 878 и они заняли уже 15% украинского рынка. Подержанных машин импортировали 428, и их доля составляет 2%.

Электрокроссовер Toyota bZ4X также везут в Украину из Китая Фото: Toyota

Подавляющее большинство авто из Китая (84%) являются электромобилями. Они лидируют как среди новых, так и в сегменте подержанных машин, причем в ТОП-5 попали одни и те же модели — кроссоверы Volkswagen ID.4 и ID.6, новая Toyota bZ4X и компактный ситикар Honda e. То есть, украинцы больше выбирают авто известных глобальных брендов, собранных в Китае.

Самые популярные новые авто из Китая в Украине:

Volkswagen ID.4 – 365 шт. Toyota bZ4X – 65 шт. Honda e – 63 шт. Volkswagen ID.6 – 44 шт. MG HS – 29 шт.

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ТОП-5 самых популярных б/у авто из Китая:

Volkswagen ID.4 – 159 шт. Honda e – 39 шт. Volkswagen ID.6 – 37 шт. Toyota bZ4X – 35 шт. Geely Emgrand 7 – 19 шт.

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