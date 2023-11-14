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Авто

Дешевле некуда: какие б/у авто из США можно купить всего за $20 (фото)

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Фото: topgir.com.ua | На американских аукционах порой можно встретить очень дешевые авто

На американских аукционах можно найти подержанные авто по смешной цене. Эти машины требуют ремонта, но их все равно выгодно покупать.

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Битые авто из США славятся своей невысокой ценой и именно поэтому стали популярными в Украине. Некоторые из них ну очень дешевые – их можно купить всего за 20-25 долларов. Об этом сообщает сайт Авто24, ссылаясь на данные американских аукционов.

Конечно, авто после ДТП серьезно повреждены и требуют ремонта. В добавок, они не самые новые, однако даже с учетом затрат на восстановление такая цена – очень выгодная.

Volvo V70 2008 года – $20

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Volvo V70 был угнан
Фото: Copart
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У авто не заводится двигатель
Фото: Copart

Семейный универсал Volvo V70 из Сан-Антонио даже не попадал в ДТП, а лишь незначительно поврежден угонщиками. Кроме того, его 3,2-литровая шестерка не заводится. Пробег составляет 219 500 км. Средняя цена аналогичного авто в хорошем состоянии составляет 6300 долларов.

Dodge Grand Caravan 2004 года – $20

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У Dodge Grand Caravan повреждена передняя часть
Фото: Copart
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Пробег минивэна составляет 442 тыс. км
Фото: Copart

Минивэн Dodge Grand Caravan из Техаса имеет немалый пробег в 442 тыс. км, поэтому не исключено, что его V6 уже требует капитального ремонта. К тому же, его передняя часть повреждена в ДТП – требует замены бампер.

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Nissan Pathfinder 2003 года – $25

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У Nissan Pathfinder видна вмятина на переднем бампере
Фото: IAA
Nissan Pathfinder 2003,бу авто из США, авто из США, продажи авто, битые авто из США Fullscreen
Пробег авто составляет 354 800 км
Фото: IAA

В Хьюстоне за 25 долларов продали Nissan Pathfinder с незначительными повреждениями переднего бампера. Рамный внедорожник проехал 354 800 км, но его 3,5-литровый V6 в рабочем состоянии.

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