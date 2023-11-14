Дешевле некуда: какие б/у авто из США можно купить всего за $20 (фото)
На американских аукционах можно найти подержанные авто по смешной цене. Эти машины требуют ремонта, но их все равно выгодно покупать.
Битые авто из США славятся своей невысокой ценой и именно поэтому стали популярными в Украине. Некоторые из них ну очень дешевые – их можно купить всего за 20-25 долларов. Об этом сообщает сайт Авто24, ссылаясь на данные американских аукционов.
Конечно, авто после ДТП серьезно повреждены и требуют ремонта. В добавок, они не самые новые, однако даже с учетом затрат на восстановление такая цена – очень выгодная.
Volvo V70 2008 года – $20
Семейный универсал Volvo V70 из Сан-Антонио даже не попадал в ДТП, а лишь незначительно поврежден угонщиками. Кроме того, его 3,2-литровая шестерка не заводится. Пробег составляет 219 500 км. Средняя цена аналогичного авто в хорошем состоянии составляет 6300 долларов.
Dodge Grand Caravan 2004 года – $20
Минивэн Dodge Grand Caravan из Техаса имеет немалый пробег в 442 тыс. км, поэтому не исключено, что его V6 уже требует капитального ремонта. К тому же, его передняя часть повреждена в ДТП – требует замены бампер.Важно
Nissan Pathfinder 2003 года – $25
В Хьюстоне за 25 долларов продали Nissan Pathfinder с незначительными повреждениями переднего бампера. Рамный внедорожник проехал 354 800 км, но его 3,5-литровый V6 в рабочем состоянии.
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