Названы самые популярные б/у авто из США в Украине (фото)

Как правило, в Украину из США пригоняют бензиновые и электрические автомобили. Самыми популярными являются модели Tesla.

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За последний год спрос на подержанные авто из США в Украине резко снизился. Тем не менее, их продолжают покупать и за август ввезли 2,8 тыс. таких машин. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".

Доля авто из США в сегменте машин с пробегом снизилась до 13,5%. Это обусловлено сложной логистикой во время войны (их приходится везти через порты Литвы, Польши или Румынии) и ростом цен на вторичном американском рынке.

Tesla Model 3 является самым поплуярным авто из США в Украине Фото: Tesla

Почти половина авто из Америки (47%) оснащены бензиновыми двигателями, но, вместе с тем, большая и доля электрокаров – 34%. Гибридов и дизельных машин пригоняют немного – 7% и 6%, соответственно.

Средний возраст б/у авто из США в Украине – 5,5 лет. Среди моделей лидируют электромобили Tesla – в августе они заняли первых три места в рейтинге.

Важно

Разбитая и списанная в США Tesla "ожила" через год в Украине (фото)

Самые популярные авто из США в Украине за август 2023 года:

Tesla Model 3 – 353 шт. Tesla Model Y – 187 шт. Tesla Model S – 180 шт. Jeep Cherokee – 157 шт. Ford Escape (Kuga) – 150 шт.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине резко вырос спрос на китайские автомобили.

Также мы писали, что в нашу страну из США пригнали первый электропикап Ford.