"Битки" уже не в тренде: в Украине резко упал спрос на б/у авто из США (фото)

В Украину в последнее время пригоняют все меньше авто из США. Как правило из-за океана привозят кроссоверы, а также электромобили Tesla.

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Популярность б/у авто из США в Украине резко снизилась в 2023 году. За 7 месяцев из-за океана в нашу страну ввезли только 12,9 тыс. авто с пробегом. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".

Одной из причин снижения спроса являются трудности с логистикой. После начала полномасштабного российского вторжения авто из США везут через порты стран Балтии, Польши или Румынии, а оттуда транспортируют автовозами.

Самое популярное авто из США — Tesla Model 3 Фото: Tesla

Вторая причина — рост цен на авто из Америки, их попросту стало невыгодно пригонять. Даже популярные в нашей стране "битки" (машины после ДТП) подорожали. Впрочем, в последнее время цены на б/у авто в США пошли вниз.

Больше половины ввезенных из-за океана машин (51%) оснащены бензиновыми двигателями, а почти треть (29%) – электрическими. 7% авто были оснащены ГБО и только 6% — дизелями. Чаще всего пригоняют кроссоверы, а наиболее популярной моделью является электромобиль Tesla Model 3.

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Самые популярные б/у авто из США в Украине за 2023 год:

Tesla Model 3 – 1156 шт. Ford Escape (Kuga) – 779. Volkswagen Passat – 753. Nissan Leaf – 721. Jeep Cherokee – 712. Tesla Model S – 630. Tesla Model Y – 623. Ford Focus – 550. BMW X5 – 533. Nissan Rogue (X-Trail) – 479.

Ранее Фокус сообщал, что на украинском рынке появится новый американский пикап Ford.

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