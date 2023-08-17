Эксперты назвали самые выгодные кроссоверы и внедорожники с пробегом
Эксперты выделили модели, которые предлагают множество преимуществ за небольшую стоимость. Все эти модели подешевели в несколько раз спустя годы.
Британские эксперты назвали самые выгодные подержанные кроссоверы и внедорожники. Эти модели сильно подешевели спустя годы, но остаются отличными автомобилями. Рейтинг опубликовали на сайте Autocar.
На рынке подержанных автомобилей можно найти множество отличных кроссоверов и внедорожников. Эксперты выделили модели, которые предлагают множество преимуществ за небольшую стоимость.
В рейтинге представлены 22 кроссовера и внедорожника с пробегом, которые размещены в алфавитном порядке. Эти автомобили подешевели в несколько раз спустя годы и стали гораздо выгоднее.
ТОП-22 самых выгодных кроссовера и внедорожника с пробегом:
- Audi Q7
- BMW X5
- Dodge Nitro
- Ford Edge
- Hummer H3
- Hyundai Santa Fe
- Infiniti QX70
- Jeep Commander
- Kia Sportage
- Land Rover Freelander
- Lexus RX300
- MG GS
- Maserati Levante
- Mazda CX-7
- Mercedes-Benz GL
- Mini Countryman
- Mitsubishi Pajero
- Nissan Murano
- Porsche Cayenne
- Skoda Yeti
- Toyota Land Cruiser
- Volvo XC90
Ранее Фокус рассказал, что британские эксперты назвали 10 лучших новых семиместных автомобилей.