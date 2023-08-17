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Авто

Эксперты назвали самые выгодные кроссоверы и внедорожники с пробегом

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Фото: Audi | Подержанные Audi Q7 стали гораздо дешевле спустя годы

Эксперты выделили модели, которые предлагают множество преимуществ за небольшую стоимость. Все эти модели подешевели в несколько раз спустя годы.

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Британские эксперты назвали самые выгодные подержанные кроссоверы и внедорожники. Эти модели сильно подешевели спустя годы, но остаются отличными автомобилями. Рейтинг опубликовали на сайте Autocar.

На рынке подержанных автомобилей можно найти множество отличных кроссоверов и внедорожников. Эксперты выделили модели, которые предлагают множество преимуществ за небольшую стоимость.

В рейтинге представлены 22 кроссовера и внедорожника с пробегом, которые размещены в алфавитном порядке. Эти автомобили подешевели в несколько раз спустя годы и стали гораздо выгоднее.

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ТОП-22 самых выгодных кроссовера и внедорожника с пробегом:

  1. Audi Q7
  2. BMW X5
  3. Dodge Nitro
  4. Ford Edge
  5. Hummer H3
  6. Hyundai Santa Fe
  7. Infiniti QX70
  8. Jeep Commander
  9. Kia Sportage
  10. Land Rover Freelander
  11. Lexus RX300
  12. MG GS
  13. Maserati Levante
  14. Mazda CX-7
  15. Mercedes-Benz GL
  16. Mini Countryman
  17. Mitsubishi Pajero
  18. Nissan Murano
  19. Porsche Cayenne
  20. Skoda Yeti
  21. Toyota Land Cruiser
  22. Volvo XC90

Ранее Фокус рассказал, что британские эксперты назвали 10 лучших новых семиместных автомобилей.