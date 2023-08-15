Для большой семьи: названы лучшие семиместные автомобили 2023 года (фото)
В рейтинг вошли 10 лучших семиместных автомобилей в разных ценовых сегментах. Эксперты выделили плюсы и минусы каждой модели.
Британские эксперты назвали 10 лучших новых семиместных автомобилей. Эти модели отлично подойдут для большой семьи. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?
Семиместные авто позволяют перевозить больше пассажиров и обладают практичными интерьерами. Среди таких моделей есть как минивэны, так и кроссоверы.
В рейтинге представлены лучшие новые семиместные автомобили. Эксперты выделили плюсы и минусы этих моделей.
ТОП-10 лучших новых семиместных автомобилей:
10. Dacia Jogger
Dacia Jogger является одним из самых доступных семиместных автомобилей на рынке, но это не означает, что вам придется мириться с компромиссами. Это очень практичный автомобиль с неплохим оснащением уже в базовой комплектации.
Плюсы:
- низкая стоимость;
- высокий уровень практичности;
- приятная управляемость.
Минусы:
- маломощные двигатели;
- низкий рейтинг безопасности;
- мало регулировок сидений.
9. Land Rover Defender 130
Семиместная версия Land Rover Defender отлично подойдет для любителей бездорожья. Этот внедорожник также неплохо управляется в городских условиях.
Плюсы:
- отличная проходимость;
- медленное снижение стоимости.
Минусы:
- высокая стоимость;
- высокий расход топлива;
- небольшой багажник.
8. Land Rover Discovery
Land Rover Discovery не так хорош на бездорожье, как Defender, но этот внедорожник предлагает более приятную управляемость и роскошный интерьер. Также эта модель поставляется с богатым оснащением.
Плюсы:
- отличная проходимость;
- много места на третьем ряду сидений;
- богатое оснащение.
Минусы:
- плохая шумоизоляция;
- неприятная управляемость;
- низкий уровень надежности.
7. Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq подходит для тех людей, кому нужен не самый дорогой, но очень практичный и просторный автомобиль. Этот кроссовер также предлагает красивый интерьер и вместительный багажник.
Плюсы:
- комфортный интерьер;
- вместительный багажник;
- невысокая стоимость.
Минусы:
- высокая стоимость топовых версий;
- не самый практичный интерьер;
- неприятная управляемость.
6. Volkswagen Touran
Volkswagen Touran разрушает многие стереотипы о минивэнах. Он предлагает приятную управляемость и очень практичный интерьер.
Плюсы:
- высокий уровень практичности;
- невысокая стоимость;
- приятная управляемость.
Минусы:
- не самые экономные двигатели;
- мало места на третьем ряду сидений;
- автоматическая коробка передач иногда работает нестабильно.
5. Peugeot 5008
Peugeot 5008 сочетает в себе универсальность минивэна и брутальный дизайн кроссовера. Эта модель имеет приятную управляемость, а также стильный интерьер.
Плюсы:
- высокий уровень практичности;
- красивый интерьер;
- низкий расход топлива.
Минусы:
- мало места над головой;
- мало двигателей на выбор;
- неудобная информационно-развлекательная система.
4. Land Rover Range Rover LWB
Land Rover Range Rover LWB является удлиненной версией роскошного внедорожника. Эта модель предлагает комфортный и практичный интерьер.
Плюсы:
- удобная посадка;
- отличная проходимость;
- практичный интерьер.
Минусы:
- высокая стоимость;
- низкий уровень надежности;
- неудобная информационно-развлекательная система.
3. Audi Q7
Audi Q7 сочетает в себе высокий уровень практичности и комфорта. Также этот кроссовер отличается очень красивым интерьером и мягкой подвеской.
Плюсы:
- есть мощные двигатели;
- комфортная подвеска;
- роскошный интерьер.
Минусы:
- неудобная информационно-развлекательная система;
- мало места на заднем ряду сидений;
- небогатое оснащение.
2. BMW X7
BMW X7 является образцовым семейным автомобилем. Это очень практичный кроссовер с роскошным интерьером и большим выбором двигателей на выбор.
Плюсы:
- отличная шумоизоляция;
- высокий уровень практичности;
- удобная информационно-развлекательная система.
Минусы:
- высокая стоимость;
- слишком тяжелый;
- некрасивый дизайн.
1. Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe сочетает в себе все, что нужно покупателям семиместных автомобилей. Это практичный кроссовер с недорогой стоимостью обслуживания и комфортным интерьером.
Плюсы:
- высокий уровень практичности;
- богатое оснащение;
- расширенная гарантия.
Минусы:
- маломощные двигатели;
- плохая шумоизоляция;
- высокая стоимость топовой версии.
Ранее Фокус сообщал, что британские эксперты назвали 10 лучших роскошных автомобилей.