Для великої родини: названо найкращі семимісні автомобілі 2023 року (фото)

До рейтингу увійшли 10 найкращих семимісних автомобілів у різних цінових сегментах. Експерти виділили плюси та мінуси кожної моделі.

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Британські експерти назвали 10 найкращих нових семимісних автомобілів. Ці моделі чудово підійдуть для великої родини. Рейтинг опублікували на сайті What Car?

Семимісні авто дають змогу перевозити більше пасажирів і мають практичні інтер'єри. Серед таких моделей є як мінівени, так і кросовери.

У рейтингу представлені найкращі нові семимісні автомобілі. Експерти виділили плюси та мінуси цих моделей.

Топ 10 найкращих нових семимісних автомобілів:

10. Dacia Jogger

Dacia Jogger дуже дешевий, але практичний автомобіль Фото: Dacia

Dacia Jogger є одним з найдоступніших семимісних автомобілів на ринку, але це не означає, що вам доведеться миритися з компромісами. Це дуже практичний автомобіль із непоганим оснащенням уже в базовій комплектації.

Плюси:

низька вартість;

високий рівень практичності;

приємна керованість.

Мінуси:

малопотужні двигуни;

низький рейтинг безпеки;

мало регулювань сидінь.

9. Land Rover Defender 130

Land Rover Defender 130 підходить для любителів бездоріжжя Фото: Land Rover

Семимісна версія Land Rover Defender відмінно підійде для любителів бездоріжжя. Цей позашляховик також непогано керується в міських умовах.

Плюси:

відмінна прохідність;

повільне зниження вартості.

Мінуси:

висока вартість;

висока витрата палива;

невеликий багажник.

8. Land Rover Discovery

Land Rover Discovery комфортніший за багатьох своїх конкурентів Фото: Land Rover

Land Rover Discovery не такий хороший на бездоріжжі, як Defender, але цей позашляховик пропонує приємнішу керованість і розкішніший інтер'єр. Також ця модель поставляється з багатим оснащенням.

Плюси:

відмінна прохідність;

багато місця на третьому ряду сидінь;

багате оснащення.

Мінуси:

погана шумоізоляція;

неприємна керованість;

низький рівень надійності.

7. Skoda Kodiaq

Skoda Kodiaq дуже практичний і просторий кросовер Фото: Skoda

Skoda Kodiaq підходить для тих людей, кому потрібен не найдорожчий, але дуже практичний і просторий автомобіль. Цей кросовер також пропонує гарний інтер'єр і місткий багажник.

Плюси:

комфортний інтер'єр;

місткий багажник;

невисока вартість.

Мінуси:

висока вартість топових версій;

не найпрактичніший інтер'єр;

неприємна керованість.

6. Volkswagen Touran

Volkswagen Touran пропонує приємну керованість Фото: Volkswagen

Volkswagen Touran руйнує багато стереотипів про мінівени. Він пропонує приємну керованість і дуже практичний інтер'єр.

Плюси:

високий рівень практичності;

невисока вартість;

приємна керованість.

Мінуси:

не найекономніші двигуни;

мало місця на третьому ряду сидінь;

автоматична коробка передач іноді працює нестабільно.

5. Peugeot 5008

Peugeot 5008 має приємну керованість і стильний інтер'єр Фото: Peugeot

Peugeot 5008 поєднує в собі універсальність мінівена та брутальний дизайн кросовера. Ця модель має приємну керованість, а також стильний інтер'єр.

Плюси:

високий рівень практичності;

красивий інтер'єр;

низька витрата палива.

Мінуси:

мало місця над головою;

мало двигунів на вибір;

незручна інформаційно-розважальна система.

4. Land Rover Range Rover LWB

Land Rover Range Rover LWB пропонує комфортний і практичний інтер'єр Фото: Land Rover

Land Rover Range Rover LWB є подовженою версією розкішного позашляховика. Ця модель пропонує комфортний і практичний інтер'єр.

Плюси:

зручна посадка;

відмінна прохідність;

практичний інтер'єр.

Мінуси:

висока вартість;

низький рівень надійності;

незручна інформаційно-розважальна система.

3. Audi Q7

Audi Q7 вирізняється красивим інтер'єром Фото: Audi

Audi Q7 поєднує в собі високий рівень практичності та комфорту. Також цей кросовер вирізняється дуже красивим інтер'єром і м'якою підвіскою.

Плюси:

є потужні двигуни;

комфортна підвіска;

розкішний інтер'єр.

Мінуси:

незручна інформаційно-розважальна система;

мало місця на задньому ряду сидінь;

небагате оснащення.

2. BMW X7

BMW X7 є дуже практичним кросовером Фото: BMW

BMW X7 є зразковим сімейним автомобілем. Це дуже практичний кросовер із розкішним інтер'єром і великим вибором двигунів на вибір.

Плюси:

відмінна шумоізоляція;

високий рівень практичності;

зручна інформаційно-розважальна система.

Мінуси:

висока вартість;

занадто важкий;

негарний дизайн.

1. Hyundai Santa Fe

Hyundai Santa Fe пропонує високий рівень практичності Фото: Hyundai

Hyundai Santa Fe поєднує в собі все, що потрібно покупцям семимісних автомобілів. Це практичний кросовер із недорогою вартістю обслуговування та комфортним інтер'єром.

Плюси:

високий рівень практичності;

багате оснащення;

розширена гарантія.

Мінуси:

малопотужні двигуни;

погана шумоізоляція;

висока вартість топової версії.

Раніше Фокус повідомляв, що британські експерти назвали 10 найкращих розкішних автомобілів.