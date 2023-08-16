Названы лучшие заряженные хэтчбеки 2023 года (фото)
Эксперты выделили лучшие заряженные хэтчбеки, которые можно купить новыми в 2023 году. Все эти модели доставляют много удовольствия от вождения.
Британские эксперты назвали 10 лучших заряженных хэтчбеков. Все эти модели можно купить новыми в 2023 году. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?
Заряженные хэтчбеки предлагают производительность спорткаров, но при этом остаются удобными компактными авто для города. Также эти модели значительно дешевле роскошных суперкаров.
В рейтинге представлены лучшие новые заряженные хэтчбеки. Эксперты выделили плюсы и минусы этих моделей.
ТОП-10 лучших новых заряженных хэтчбеков:
10. BMW M135i
BMW M135i оснащен мощным 302-сильным турбированным двигателем, который обеспечивает отличную динамику разгона. Также у этого хэтчбека красивый интерьер с современной информационно-развлекательной системой.
Плюсы:
- мощный двигатель;
- роскошный интерьер;
- удобная информационно-развлекательная система.
Минусы:
- не так много удовольствия от вождения;
- небогатое оснащения;
- мало места на заднем ряду сидений.
9. Volkswagen Golf GTI
Volkswagen Golf GTI медленнее многих своих конкурентов, но эта модель отлично балансирует между спортивностью и комфортом. У этой модели приятная управляемость и комфортная подвеска.
Плюсы:
- мощный двигатель;
- приятная управляемость;
- комфортная подвеска.
Минусы:
- не так много удовольствия от вождения;
- высокая стоимость;
- неудобная информационно-развлекательная система.
8. Ford Focus ST
Даже стандартный Ford Focus отличается приятной управляемостью, а заряженная версия ST еще сильнее подчеркивает это. Также эта модификация заметно мощнее.
Плюсы:
- богатое оснащение;
- приятная управляемость;
- множество опций.
Минусы:
- неудобная информационно-развлекательная система;
- дешевый интерьер;
- управление может быть непредсказуемым.
7. Hyundai i30 N
Hyundai i30 N предлагает приятную управляемость и мощный двигатель. Помимо этого у хэтчбека довольно приятный звук выхлопной системы.
Плюсы:
- приятная управляемость;
- мощный двигатель;
- невысокая стоимость.
Минусы:
- не самый быстрый;
- дешевый интерьер;
- мало места на заднем ряду сидений.
6. BMW 128ti
Несмотря на то, что BMW 128ti уступает в мощности M135i и оснащен передним приводом, а не полным, это более увлекательный автомобиль. Этот хэтчбек также обладает отточенной управляемостью и отличным качеством сборки.
Плюсы:
- отличное качество сборки;
- приятная управляемость;
- удобная информационно-развлекательная система.
Минусы:
- не самый безопасный;
- небогатое оснащение;
- плохая шумоизоляция.
5. Audi S3
Audi S3 предлагает отличные характеристики. Эта модель очень быстрая на прямой, а сцепления достаточно для прохождения самых сложных поворотов.
Плюсы:
- быстрый разгон;
- высокий уровень практичности;
- медленно дешевеет.
Минусы:
- неприятная управляемость;
- неудобная информационно-развлекательная система;
- не самый красивый интерьер.
4. Ford Fiesta ST
Ford Fiesta ST меньше, чем Focus ST, но эта модель приносит еще больше удовольствия от вождения. Хэтчбек имеет отточенную управляемость и достаточно быстрый на прямой.
Плюсы:
- приятная управляемость;
- мощный двигатель;
- удобные сиденья.
Минусы:
- жесткая подвеска;
- низкий рейтинг безопасности;
- управление может быть непредсказуемым.
3. Volkswagen Golf R
Volkswagen Golf R такой же практичный, как и стандартная версия хэтчбека, но при этом он гораздо быстрее. Полный привод позволяет проходить повороты на высокой скорости.
Плюсы:
- быстрый разгон;
- много удовольствия от вождения;
- комфортная подвеска.
Минусы:
- медленнее некоторых конкурентов;
- неудобная информационно-развлекательная система;
- высокая стоимость.
2. Mercedes-AMG A45 S Plus
Mercedes-AMG A45 S Plus гораздо быстрее многих своих конкурентов. Также этот хэтчбек предлагает роскошный интерьер.
Плюсы:
- быстрый разгон;
- отличное сцепление с дорогой;
- быстрая коробка передач.
Минусы:
- высокая стоимость;
- жесткая подвеска;
- неудобная информационно-развлекательная система.
1. Hyundai i20 N
Hyundai i20 N предлагает все то, что можно найти в заряженных хэтчбеках. Это практичный, но быстрый автомобиль, который можно эксплуатировать каждый день.
Плюсы:
- низкая стоимость;
- отличное сцепление с дорогой;
- быстрый разгон.
Минусы:
- неприятная управляемость;
- небольшой багажник;
- неудобная информационно-развлекательная система.
Ранее Фокус сообщал, что британские эксперты назвали самые надежные и самые ненадежные премиальные кроссоверы с пробегом.