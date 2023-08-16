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Названо найкращі заряджені хетчбеки 2023 року (фото)

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Фото: Hyundai | Hyundai i20 N має швидкий розгін і практичний інтер'єр

Експерти виділили найкращі заряджені хетчбеки, які можна купити новими у 2023 році. Усі ці моделі приносять багато задоволення від водіння.

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Британські експерти назвали 10 найкращих заряджених хетчбеків. Усі ці моделі можна купити новими у 2023 році. Рейтинг опублікували на сайті What Car?

Заряджені хетчбеки пропонують динаміку спорткарів, але при цьому залишаються зручними компактними авто для міста. Також ці моделі значно дешевші за розкішні суперкари.

У рейтингу представлені найкращі нові заряджені хетчбеки. Експерти виділили плюси та мінуси цих моделей.

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Для великої родини: названо найкращі семимісні автомобілі 2023 року (фото)

Топ 10 найкращих нових заряджених хетчбеків:

10. BMW M135i

BMW M135i Fullscreen
BMW M135i оснащений потужним двигуном
Фото: BMW

BMW M135i оснащений потужним 302-сильним турбованим двигуном, який забезпечує відмінну динаміку розгону. Також у цього хетчбека гарний інтер'єр із сучасною інформаційно-розважальною системою.

Плюси:

  • потужний двигун;
  • розкішний інтер'єр;
  • зручна інформаційно-розважальна система.

Мінуси:

  • не так багато задоволення від водіння;
  • небагате оснащення;
  • мало місця на задньому ряду сидінь.

9. Volkswagen Golf GTI

Volkswagen Golf GTI Fullscreen
Volkswagen Golf GTI має приємну керованість
Фото: Volkswagen

Volkswagen Golf GTI повільніший за багатьох своїх конкурентів, але ця модель чудово балансує між спортивністю і комфортом. У цієї моделі приємна керованість і комфортна підвіска.

Плюси:

  • потужний двигун;
  • приємна керованість;
  • комфортна підвіска.

Мінуси:

  • не так багато задоволення від водіння;
  • висока вартість;
  • незручна інформаційно-розважальна система.

8. Ford Focus ST

Ford Focus ST Fullscreen
Ford Focus ST пропонує багате оснащення
Фото: Ford

Навіть стандартний Ford Focus вирізняється приємною керованістю, а заряджена версія ST ще сильніше підкреслює це. Також ця модифікація помітно потужніша.

Плюси:

  • багате оснащення;
  • приємна керованість;
  • безліч опцій.

Мінуси:

  • незручна інформаційно-розважальна система;
  • дешевий інтер'єр;
  • керування може бути непередбачуваним.

7. Hyundai i30 N

Hyundai i30 N Fullscreen
Hyundai i30 N дешевший за конкурентів
Фото: Hyundai

Hyundai i30 N пропонує приємну керованість і потужний двигун. Крім цього у хетчбека доволі приємний звук вихлопної системи.

Плюси:

  • приємна керованість;
  • потужний двигун;
  • невисока вартість.

Мінуси:

  • не найшвидший;
  • дешевий інтер'єр;
  • мало місця на задньому ряду сидінь.

6. BMW 128ti

BMW 128ti Fullscreen
BMW 128ti має приємну керованість
Фото: BMW

Попри те, що BMW 128ti поступається в потужності M135i та оснащений переднім приводом, а не повним, це більш захоплюючий автомобіль. Цей хетчбек також має відточену керованість і відмінну якість збірки.

Плюси:

  • відмінна якість збірки;
  • приємна керованість;
  • зручна інформаційно-розважальна система.

Мінуси:

  • не найбезпечніший;
  • небагате оснащення;
  • погана шумоізоляція.

5. Audi S3

Audi S3 Fullscreen
Audi S3 дуже швидко розганяється з місця
Фото: Audi

Audi S3 пропонує відмінні характеристики. Ця модель дуже швидка на прямій, а зчеплення достатньо для проходження найскладніших поворотів.

Плюси:

  • швидкий розгін;
  • високий рівень практичності;
  • повільно дешевшає.

Мінуси:

  • неприємна керованість;
  • незручна інформаційно-розважальна система;
  • не найкрасивіший інтер'єр.

4. Ford Fiesta ST

Ford Fiesta ST Fullscreen
Ford Fiesta ST має приємну керованість
Фото: Ford

Ford Fiesta ST менша, ніж Focus ST, але ця модель приносить ще більше задоволення від водіння. Хетчбек має відточену керованість і досить швидкий на прямій.

Плюси:

  • приємна керованість;
  • потужний двигун;
  • зручні сидіння.

Мінуси:

  • жорстка підвіска;
  • низький рейтинг безпеки;
  • керування може бути непередбачуваним.

3. Volkswagen Golf R

Volkswagen Golf R Fullscreen
Volkswagen Golf R має швидкий розгін з місця
Фото: Volkswagen

Volkswagen Golf R такий самий практичний, як і стандартна версія хетчбека, але при цьому він набагато швидший. Повний привід дає змогу проходити повороти на високій швидкості.

Плюси:

  • швидкий розгін;
  • багато задоволення від водіння;
  • комфортна підвіска.

Мінуси:

  • повільніший за деяких конкурентів;
  • незручна інформаційно-розважальна система;
  • висока вартість.

2. Mercedes-AMG A45 S Plus

Mercedes-AMG A45 S Plus Fullscreen
Mercedes-AMG A45 S Plus швидший за конкурентів
Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-AMG A45 S Plus набагато швидший за багатьох своїх конкурентів. Також цей хетчбек пропонує розкішний інтер'єр.

Плюси:

  • швидкий розгін;
  • відмінне зчеплення з дорогою;
  • швидка коробка передач.

Мінуси:

  • висока вартість;
  • жорстка підвіска;
  • незручна інформаційно-розважальна система.

1. Hyundai i20 N

Hyundai i20 N Fullscreen
Hyundai i20 N став лідером у рейтингу найкращих заряджених хетчбеків
Фото: Hyundai

Hyundai i20 N пропонує все те, що можна знайти в заряджених хетчбеках. Це практичний, але швидкий автомобіль, який можна експлуатувати щодня.

Плюси:

  • низька вартість;
  • відмінне зчеплення з дорогою;
  • швидкий розгін.

Мінуси:

  • неприємна керованість;
  • невеликий багажник;
  • незручна інформаційно-розважальна система.

Раніше Фокус повідомляв, що британські експерти назвали найнадійніші та найбільш ненадійні преміальні кросовери з пробігом.