Названо найкращі заряджені хетчбеки 2023 року (фото)
Експерти виділили найкращі заряджені хетчбеки, які можна купити новими у 2023 році. Усі ці моделі приносять багато задоволення від водіння.
Британські експерти назвали 10 найкращих заряджених хетчбеків. Усі ці моделі можна купити новими у 2023 році. Рейтинг опублікували на сайті What Car?
Заряджені хетчбеки пропонують динаміку спорткарів, але при цьому залишаються зручними компактними авто для міста. Також ці моделі значно дешевші за розкішні суперкари.
У рейтингу представлені найкращі нові заряджені хетчбеки. Експерти виділили плюси та мінуси цих моделей.
Топ 10 найкращих нових заряджених хетчбеків:
10. BMW M135i
BMW M135i оснащений потужним 302-сильним турбованим двигуном, який забезпечує відмінну динаміку розгону. Також у цього хетчбека гарний інтер'єр із сучасною інформаційно-розважальною системою.
Плюси:
- потужний двигун;
- розкішний інтер'єр;
- зручна інформаційно-розважальна система.
Мінуси:
- не так багато задоволення від водіння;
- небагате оснащення;
- мало місця на задньому ряду сидінь.
9. Volkswagen Golf GTI
Volkswagen Golf GTI повільніший за багатьох своїх конкурентів, але ця модель чудово балансує між спортивністю і комфортом. У цієї моделі приємна керованість і комфортна підвіска.
Плюси:
- потужний двигун;
- приємна керованість;
- комфортна підвіска.
Мінуси:
- не так багато задоволення від водіння;
- висока вартість;
- незручна інформаційно-розважальна система.
8. Ford Focus ST
Навіть стандартний Ford Focus вирізняється приємною керованістю, а заряджена версія ST ще сильніше підкреслює це. Також ця модифікація помітно потужніша.
Плюси:
- багате оснащення;
- приємна керованість;
- безліч опцій.
Мінуси:
- незручна інформаційно-розважальна система;
- дешевий інтер'єр;
- керування може бути непередбачуваним.
7. Hyundai i30 N
Hyundai i30 N пропонує приємну керованість і потужний двигун. Крім цього у хетчбека доволі приємний звук вихлопної системи.
Плюси:
- приємна керованість;
- потужний двигун;
- невисока вартість.
Мінуси:
- не найшвидший;
- дешевий інтер'єр;
- мало місця на задньому ряду сидінь.
6. BMW 128ti
Попри те, що BMW 128ti поступається в потужності M135i та оснащений переднім приводом, а не повним, це більш захоплюючий автомобіль. Цей хетчбек також має відточену керованість і відмінну якість збірки.
Плюси:
- відмінна якість збірки;
- приємна керованість;
- зручна інформаційно-розважальна система.
Мінуси:
- не найбезпечніший;
- небагате оснащення;
- погана шумоізоляція.
5. Audi S3
Audi S3 пропонує відмінні характеристики. Ця модель дуже швидка на прямій, а зчеплення достатньо для проходження найскладніших поворотів.
Плюси:
- швидкий розгін;
- високий рівень практичності;
- повільно дешевшає.
Мінуси:
- неприємна керованість;
- незручна інформаційно-розважальна система;
- не найкрасивіший інтер'єр.
4. Ford Fiesta ST
Ford Fiesta ST менша, ніж Focus ST, але ця модель приносить ще більше задоволення від водіння. Хетчбек має відточену керованість і досить швидкий на прямій.
Плюси:
- приємна керованість;
- потужний двигун;
- зручні сидіння.
Мінуси:
- жорстка підвіска;
- низький рейтинг безпеки;
- керування може бути непередбачуваним.
3. Volkswagen Golf R
Volkswagen Golf R такий самий практичний, як і стандартна версія хетчбека, але при цьому він набагато швидший. Повний привід дає змогу проходити повороти на високій швидкості.
Плюси:
- швидкий розгін;
- багато задоволення від водіння;
- комфортна підвіска.
Мінуси:
- повільніший за деяких конкурентів;
- незручна інформаційно-розважальна система;
- висока вартість.
2. Mercedes-AMG A45 S Plus
Mercedes-AMG A45 S Plus набагато швидший за багатьох своїх конкурентів. Також цей хетчбек пропонує розкішний інтер'єр.
Плюси:
- швидкий розгін;
- відмінне зчеплення з дорогою;
- швидка коробка передач.
Мінуси:
- висока вартість;
- жорстка підвіска;
- незручна інформаційно-розважальна система.
1. Hyundai i20 N
Hyundai i20 N пропонує все те, що можна знайти в заряджених хетчбеках. Це практичний, але швидкий автомобіль, який можна експлуатувати щодня.
Плюси:
- низька вартість;
- відмінне зчеплення з дорогою;
- швидкий розгін.
Мінуси:
- неприємна керованість;
- невеликий багажник;
- незручна інформаційно-розважальна система.
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