Кроссоверы — в лидерах: названы самые популярные автомобили в Украине (фото)

Кроссоверы в Украине пользуются повышенным спросом. В десятке лидеров рынка — сразу 9 моделей повышенной проходимости.

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В октябре 2023 года украинцы приобрели 5,7 тыс. новых легковых автомобилей и подавляющее большинство из них были кроссоверами. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".

Электрокроссовер Volkswagen ID.4 занял второе место в рейтинге популярности авто Фото: Volkswagen

В ТОП-10 моделей-лидеров украинского рынка — сразу 9 авто повышенной проходимости: 8 кроссоверов и внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. Единственное исключение — седан Toyota Camry. Это не чисто украинская тенденция — кроссоверы доминируют на рынке во всем мире.

Лидерство вернул себе Renault Duster с 387 проданными авто. Он смог потеснить на второе место электрокроссовер Volkswagen ID.4 (366 авто), ставший лучшим в сентябре. Третью позицию заняла Toyota RAV4 (340 шт.). Замыкают пятерку лучших Nissan Qashqai (217 авто) и премиальный BMW X5 (156 шт.).

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Доступно и удобно: названы самые дешевые автомобили с автоматом в Украине (фото)

Самые популярные автомобили в Украине за октябрь 2023 года:

Renault Duster – 387 шт. Volkswagen ID.4 – 366 шт. Toyota RAV4 – 340 шт. Nissan Qashqai – 217 шт. BMW X5 – 156 шт. Skoda Kodiaq – 137 шт. Toyota Camry – 129 шт. Hyundai Tucson – 127 шт. Mazda CX-5 – 125 шт. Toyota Land Cruiser Prado – 125 шт.

Ранее Фокус рассказывал, что на украинский рынок выходит недорогой британский кроссовер с богатым оснащением.

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