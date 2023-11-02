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Авто

Кросовери — у лідерах: названо найпопулярніші автомобілі в Україні (фото)

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Фото: Renault | Renault Duster знову став найпопулярнішим авто в Україні

Кросовери в Україні користуються підвищеним попитом. У десятці лідерів ринку — одразу 9 моделей підвищеної прохідності.

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У жовтні 2023 року українці придбали 5,7 тис. нових легкових автомобілів і переважна більшість із них були кросоверами. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопром".

VW ID.4, найпопулярніші авто в Україні, кросовери в Україні, Renault Duster, Volkswagen ID.4, Toyota RAV4 Fullscreen
Електрокросовер Volkswagen ID.4 посів друге місце в рейтингу популярності авто
Фото: Volkswagen

У ТОП 10 моделей-лідерів українського ринку — одразу 9 авто підвищеної прохідності: 8 кросоверів і позашляховик Toyota Land Cruiser Prado. Єдиний виняток — седан Toyota Camry. Це не суто українська тенденція — кросовери домінують на ринку в усьому світі.

Лідерство повернув собі Renault Duster з 387 проданими авто. Він зміг потіснити на друге місце електрокросовер Volkswagen ID.4 (366 авто), що став найкращим у вересні. Третю позицію посіла Toyota RAV4 (340 шт.). Замикають п'ятірку найкращих Nissan Qashqai (217 авто) і преміальний BMW X5 (156 шт.).

Важливо
Доступно і зручно: названо найдешевші автомобілі з автоматом в Україні (фото)
Доступно і зручно: названо найдешевші автомобілі з автоматом в Україні (фото)

Найпопулярніші автомобілі в Україні за жовтень 2023 року:

  1. Renault Duster — 387 шт.
  2. Volkswagen ID.4 — 366 шт.
  3. Toyota RAV4 — 340 шт.
  4. Nissan Qashqai — 217 шт.
  5. BMW X5 — 156 шт.
  6. Skoda Kodiaq — 137 шт.
  7. Toyota Camry — 129 шт.
  8. Hyundai Tucson — 127 шт.
  9. Mazda CX-5 — 125 шт.
  10. Toyota Land Cruiser Prado — 125 шт.

Раніше Фокус розповідав, що на український ринок виходить недорогий британський кросовер з багатим оснащенням.

Також ми писали, що в нашій країні з'явиться флагманський кросовер Geely з двигуном Volvo.