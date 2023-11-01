Продажі нових авто в Україні продемонстрували рекордне зростання: популярні марки та моделі

За 2023 рік продажі нових авто в Україні зросли одразу на 60%. Авторинок уже досяг рівня 2016 року.

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Авторинок України зростає рекордними темпами. За жовтень у нашій країні придбали 5,7 тис. нових легкових автомобілів, що одразу на 83% більше, ніж за аналогічний період 2022 року. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопром".

Таким чином продажі нових авто в Україні відновилися до рівня 2016 року. Хоча порівняно з вереснем відзначається незначне (на 0,7%) падіння.

Renault Duster повернувся в лідери ринку Фото: Renault

Лідерство на ринку зберігає Toyota — 929 проданих авто і зростання 40%. На другу позицію піднявся Volkswagen (574 авто), а на третю — Skoda (477). Замикають ТОП 5 BMW (461 авто) і Renault (432).

Найпопулярніші автобренди в Україні за жовтень 2023 року:

Toyota — 929 проданих авто. Volkswagen — 574. Skoda — 477. BMW — 461. Renault — 432. Nissan — 309. Hyundai — 240. Mercedes-Benz — 224. Mazda — 220. Peugeot — 200.

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Найпопулярніший автомобіль в Україні — Renault Duster. Кросовер знайшов 387 покупців і повернув собі лідерство.

Загалом за 10 місяців 2023 року українці купили 49,6 тис. нових легкових авто, що на 60% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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