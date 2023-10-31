Доступно і зручно: названо найдешевші автомобілі з автоматом в Україні (фото)

На українському ринку досить багато недорогих моделей з автоматичною КПП. Серед них — седани, хетчбеки, кросовери і навіть кабріолет.

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Механічна коробка передач поступово відходить у минуле — вона перестає користуватися попитом навіть на недорогих авто бюджетного сегмента. Саме тому на українському ринку є чимало доступних моделей з автоматом, навіть незважаючи на те, що останнім часом у нас у продажу стало менше недорогих машин. Інформаційно-аналітична група Auto-Consulting назвала найдешевші авто з автоматичною КПП в Україні.

У списку чимало китайських моделей, проте присутня і продукція автовиробників з інших країн. Переважають компактні автомобілі — вони оснащені класичними автоматами, варіаторами або роботизованими КПП.

JAC JS2 — від 620 000 гривень

JAC JS2 Фото: JAC

JAC на українському ринку пропонує кілька доступних моделей з автоматом. Кросовер JS2 отримав 1,5-літровий 105-сильний мотор і варіатор, а також оснащений кондиціонером і камерою заднього виду.

Chery Tiggo 2 Pro — від 627 300 гривень

Chery Tiggo 2 Pro

Компактний кросовер Chery Tiggo 2 Pro отримав 1,5-літровий двигун потужністю 109 к. с. і варіатор. Він отримав кондиціонер, підігрів сидінь, парктронік і 9-дюймовий тачскрін.

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JAC S4 — від 640 000 гривень

JAC S4 Фото: JAC

На ринку ще залишилися кросовери JAC S4 2021 року випуску з 1,5-літровим турбомотором і варіатором. Оснащення включає камери кругового огляду, клімат-контроль і навіть електропривод крісла водія. Утім, на ринок уже вийшла оновлена модель JS4 і вона дорожча — від 735 000 гривень із варіатором.

Hyundai i10 — від 646 200 гривень

Hyundai i10 Фото: Hyundai

Компактний хетчбек А-класу отримав 1,2-літрову 84-сильну четвірку і 5-ступінчасту роботизовану КПП. У нього є кондиціонер і датчик світла.

Fiat 500 — від 654 900 гривень

Fiat 500 Фото: Fiat

Мініатюрний хетчбек у ретро-стилі оснащений 1,2-літровим мотором на 69 к. с. і 5-ступінчастим роботом. За 664 900 гривень доступний кабріолет Fiat 500C зі зсувним тканинним дахом.

Chevrolet Cobalt — від 671 700 гривень

Chevrolet Cobalt Фото: General Motors

Chevrolet Cobalt оснащений 1,5-літровим 106-сильним двигуном і класичним 6-ступінчастим автоматом. У нього великий 563-літровий багажник, є кондиціонер і підігрів сидінь.

Suzuki Ignis — від 683 000 гривень

Suzuki Ignis Фото: Suzuki

Компактний кросовер є "м'яким" гібридом потужністю 83 к. с. Він оснащений діодними фарами з датчиком світла і кондиціонером.

Peugeot 301 — від 683 600 гривень

Peugeot 301 Фото: Stellantis

Peugeot 301 з 6-ступінчастим автоматом комплектують 1,6-літровим 115-сильним мотором. Седан отримав кондиціонер, круїз-контроль і 7-дюймовий тачскрін. У нього великий 506-літровий багажник.

JAC JS3 — від 695 000 гривень

JAC JS3 Фото: JAC

4,3-метровий кросовер JAC JS3 вирізняється оригінальним дизайном і 600-літровим багажником. Він отримав 1,6-літрову 107-сильну четвірку і варіатор, а ще клімат-контроль і камери кругового огляду.

Chery Tiggo 4 Pro — від 704 790 гривень

Chery Tiggo 4 Pro Фото: Chery

Оновлений нещодавно Chery Tiggo 4 отримав приставку Pro до назви. Кросовер оснащений 1,5-літровим двигуном на 113 к. с. і варіатором, а також цифровою панеллю приладів, камерою і обігрівом керма.

Kia Ceed — від 738 990 гривень

Kia Ceed Фото: Kia

Хетчбек С-класу Kia Ceed оснащений 1,6-літровим мотором на 128 к. с. і 6-ступінчастою автоматичною КПП. Комплектація включає кондиціонер, круїз-контроль і камеру з 8-дюймовим тачскріном. Версія в кузові універсал коштує від 758 440 гривень.

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MG ZS — від 758 447 гривень

MG ZS Фото: MG

Компактний кросовер MG отримав 1,5-літровий 114-сильний бензиновий мотор і варіатор. Його салон оздоблений еко-шкірою, є камера, парктронік і круїз-контроль. Об'єм багажника становить 448 л.

Раніше Фокус розповідав, що на українському ринку з'явиться недорогий електромобіль MG з розгоном до 100 км/год за 3,8 с.

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