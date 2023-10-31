Доступно и удобно: названы самые дешевые автомобили с автоматом в Украине (фото)

На украинском рынке достаточно много недорогих моделей с автоматической КПП. Среди них — седаны, хэтчбеки, кроссоверы и даже кабриолет.

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Механическая коробка передач постепенно уходит в прошлое – она перестает пользоваться спросом даже на недорогих авто бюджетного сегмента. Именно поэтому на украинском рынке присутствует немало доступных моделей с автоматом, даже несмотря на то, что в последнее время у нас в продаже стало меньше недорогих машин. Информационно-аналитическая группа Auto-Consulting назвала самые дешевые авто с автоматической КПП в Украине.

В списке немало китайских моделей, однако присутствует и продукция автопроизводителей из других стран. Преобладают компактные автомобили – они оснащены классическими автоматами, вариаторами или роботизированными КПП.

JAC JS2 – от 620 000 гривен

JAC JS2 Фото: JAC

JAC на украинском рынке предлагает несколько доступных моделей с автоматом. Кроссовер JS2 получил 1,5-литровый 105-сильный мотор и вариатор, а также оснащен кондиционером и камерой заднего вида.

Chery Tiggo 2 Pro – от 627 300 гривен

Chery Tiggo 2 Pro

Компактный кроссовер Chery Tiggo 2 Pro получил 1,5-литровый двигатель мощностью 109 л. с. и вариатор. Он получил кондиционер, подогрев сидений, парктроник и 9-дюймовый тачскрин.

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JAC S4 – от 640 000 гривен

JAC S4 Фото: JAC

На рынке еще остались кроссоверы JAC S4 2021 года выпуска с 1,5-литровым турбомотором и вариатором. Оснащение включает камеры кругового обзора, климат-контроль и даже электропривод кресла водителя. Впрочем, на рынок уже вышла обновленная модель JS4 и она дороже – от 735 000 гривен с вариатором.

Hyundai i10 – от 646 200 гривен

Hyundai i10 Фото: Hyundai

Компактный хэтчбек А-класса получил 1,2-литровую 84-сильную четверку и 5-ступенчатую роботизированную КПП. У него есть кондиционер и датчик света.

Fiat 500 – от 654 900 гривен

Fiat 500 Фото: Fiat

Миниатюрный хэтчбек в ретро-стиле оснащен 1,2-литровым мотором на 69 л. с. и 5-ступенчатым роботом. За 664 900 гривен доступен кабриолет Fiat 500C со сдвижной тканевой крышей.

Chevrolet Cobalt – от 671 700 гривен

Chevrolet Cobalt Фото: General Motors

Chevrolet Cobalt оснащен 1,5-литровым 106-сильным двигателем и классическим 6-ступенчатым автоматом. У него большой 563-литровый багажник, есть кондиционер и подогрев сидений.

Suzuki Ignis – от 683 000 гривен

Suzuki Ignis Фото: Suzuki

Компактный кроссовер является "мягким" гибридом мощностью 83 л. с. Он оснащен диодными фарами с датчиком света и кондиционером.

Peugeot 301 – от 683 600 гривен

Peugeot 301 Фото: Stellantis

Peugeot 301 c 6-ступенчатым автоматом комплектуют 1,6-литровым 115-сильным мотором. Седан получил кондиционер, круиз-контроль и 7-дюймовый тачскрин. У него большой 506-литровый багажник.

JAC JS3 – от 695 000 гривен

JAC JS3 Фото: JAC

4,3-метровый кроссовер JAC JS3 отличается оригинальным дизайном и 600-литровым багажником. Он получил 1,6-литровую 107-сильную четверку и вариатор, а еще климат-контроль и камеры кругового обзора.

Chery Tiggo 4 Pro – от 704 790 гривен

Chery Tiggo 4 Pro Фото: Chery

Обновленный недавно Chery Tiggo 4 получил приставку Pro в название. Кроссовер оснащен 1,5-литровым двигателом на 113 л. с. и вариатором, а также цифровой панелью приборов, камерой и обогревом руля.

Kia Ceed – от 738 990 гривен

Kia Ceed Фото: Kia

Хэтчбек С-класса Kia Ceed оснащен 1,6-литровым мотором на 128 л. с. и 6-ступенчатой автоматической КПП. Комплектация включает кондиционер, круиз-контроль и камеру с 8-дюймовым тачскрином. Версия в кузове универсал стоит от 758 440 гривен.

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MG ZS – от 758 447 гривен

MG ZS Фото: MG

Компактный кроссовер MG получил 1,5-литровый 114-сильный бензиновый мотор и вариатор. Его салон отделан эко-кожей, есть камера, парктроник и круиз-контроль. Объем багажника составляет 448 л.

Ранее Фокус рассказывал, что на украинском рынке появится недорогой электромобиль MG с разгоном до 100 км/ч за 3,8 с.

Также мы писали, что в нашу страну привезли доступный кроссовер Geely.