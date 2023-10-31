Лидеры рынка: названы самые популярные кроссоверы в мире за 2023 год (фото)

Популярность кроссоверов в 2023 году выросла. Спросом пользуется японские и немецкие модели, но абсолютным лидером является американское авто.

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Кроссоверы являются наиболее массовым классом автомобилей в последние годы. Их продажи постоянно растут по всему миру. На сайте focus2move назвали самые популярные кроссоверы 2023 года.

Лидер этого сегмента известен, ведь электрокроссовер Tesla Model Y – самый популярный автомобиль в мире за 2023 год. Он нарастил продажи сразу на 66,7% — за 9 месяцев продано 888 686 авто. Электромобиль обогнал многолетнего лидера сегмента Toyota RAV4 (652 865 шт.).

Tesla Model Y является самым популярным в мире кроссовером Фото: Tesla

Третьей стала Honda CR-V – 498 141 авто. Замыкают пятерку лидеров родственные Hyundai Tucson (463 318 шт.) и Kia Sportage (385 378). Также примечательно, что в ТОП-10 попал премиальный кроссовер Audi Q5.

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Самые популярные кроссоверы в мире за 2023 год:

Tesla Model Y – 888 686 проданных авто (рост +66,7%). Toyota RAV4 – 652 865 шт. (-1,2%). Honda CR-V – 498 141 шт. (+9,1%). Hyundai Tucson – 463 318 шт. (+12,4%). Kia Sportage – 385 378 (+11,8%). Volkswagen Tiguan – 375 824 (+14,2%). Mazda CX-5 – 262 195 (-2,3%). Volkswagen T-Roc – 260 490 (+8,6%). Audi Q5 – 248 657 (+19,1%). Honda HR-V – 246 962 (+20,6%).

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