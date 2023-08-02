В топе — кроссоверы: названы самые популярные новые авто в Украине (фото)

Впервые в тройку лидеров по продажам в Украине вошел электромобиль. Украинцы отдают предпочтение европейским и японским кроссоверам.

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В Украине в июле увеличились продажи новых автомобилей. Эксперты назвали самые популярные модели за месяц. Об этом рассказали в ассоциации "Укравтопром".

Десять самых популярных в Украине новых автомобилей сформировали 39% июльского рынка. Среди них доминируют кроссоверы.

Всего за июль на учет поставили 5,3 тысячи новых легковых автомобилей. По сравнению с аналогичным периодом в 2022 году продажи выросли на 45%.

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В Украине резко выросли продажи новых авто: популярные марки и модели

В тройку лидеров снова вошел электромобиль. Им стал кроссовер Volkswagen ID.4, который разместился на третьем месте.

Toyota Corolla за месяц выбыла из десятки лидеров. В июле эта модель заняла 16 место.

Renault Duster лидирует на рынке новых авто Фото: Renault

ТОП-10 самых популярных новых автомобилей в Украине за июль:

Renault Duster — 552 авто. Toyota RAV4 — 379 авто. Volkswagen ID.4 — 214 авто. Skoda Karoq — 153 авто. Toyota Land Cruiser Prado — 148 авто. Skoda Kodiaq — 143 авто. Mazda CX-5 — 130 авто. Skoda Octavia — 119 авто. Volkswagen Touareg — 119 авто. Hyundai Tucson — 109 авто.

Ранее Фокус писал, что рынок коммерческих авто в Украине демонстрирует уверенный рост, даже несмотря на войну.