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Авто

У топі — кросовери: названо найпопулярніші нові авто в Україні (фото)

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Фото: Volkswagen | Volkswagen ID.4 стає популярнішим в Україні

Уперше до трійки лідерів з продажу в Україні увійшов електромобіль. Українці віддають перевагу європейським і японським кросоверам.

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В Україні в липні збільшилися продажі нових автомобілів. Експерти назвали найпопулярніші моделі за місяць. Про це розповіли в асоціації "Укравтопром".

Десять найпопулярніших в Україні нових автомобілів сформували 39% липневого ринку. Серед них домінують кросовери.

Загалом за липень на облік поставили 5,3 тисячі нових легкових автомобілів. Порівняно з аналогічним періодом 2022 року продажі зросли на 45%.

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В Україні різко зросли продажі нових авто: популярні марки та моделі
В Україні різко зросли продажі нових авто: популярні марки та моделі

До трійки лідерів знову увійшов електромобіль. Ним став кросовер Volkswagen ID.4, який розмістився на третьому місці.

Toyota Corolla за місяць вибула з десятки лідерів. У липні ця модель посіла 16 місце.

Renault Duster Fullscreen
Renault Duster лідирує на ринку нових авто
Фото: Renault

Топ 10 найпопулярніших нових автомобілів в Україні за липень:

  1. Renault Duster — 552 авто.
  2. Toyota RAV4 — 379 авто.
  3. Volkswagen ID.4 — 214 авто.
  4. Skoda Karoq — 153 авто.
  5. Toyota Land Cruiser Prado — 148 авто.
  6. Skoda Kodiaq — 143 авто.
  7. Mazda CX-5 — 130 авто.
  8. Skoda Octavia — 119 авто.
  9. Volkswagen Touareg — 119 авто.
  10. Hyundai Tucson — 109 авто.

Раніше Фокус писав, що ринок комерційних авто в Україні демонструє впевнене зростання, навіть попри війну.