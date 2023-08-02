У топі — кросовери: названо найпопулярніші нові авто в Україні (фото)
Уперше до трійки лідерів з продажу в Україні увійшов електромобіль. Українці віддають перевагу європейським і японським кросоверам.
В Україні в липні збільшилися продажі нових автомобілів. Експерти назвали найпопулярніші моделі за місяць. Про це розповіли в асоціації "Укравтопром".
Десять найпопулярніших в Україні нових автомобілів сформували 39% липневого ринку. Серед них домінують кросовери.
Загалом за липень на облік поставили 5,3 тисячі нових легкових автомобілів. Порівняно з аналогічним періодом 2022 року продажі зросли на 45%.
До трійки лідерів знову увійшов електромобіль. Ним став кросовер Volkswagen ID.4, який розмістився на третьому місці.
Toyota Corolla за місяць вибула з десятки лідерів. У липні ця модель посіла 16 місце.
Топ 10 найпопулярніших нових автомобілів в Україні за липень:
- Renault Duster — 552 авто.
- Toyota RAV4 — 379 авто.
- Volkswagen ID.4 — 214 авто.
- Skoda Karoq — 153 авто.
- Toyota Land Cruiser Prado — 148 авто.
- Skoda Kodiaq — 143 авто.
- Mazda CX-5 — 130 авто.
- Skoda Octavia — 119 авто.
- Volkswagen Touareg — 119 авто.
- Hyundai Tucson — 109 авто.
Раніше Фокус писав, що ринок комерційних авто в Україні демонструє впевнене зростання, навіть попри війну.