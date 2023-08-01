В Украине резко выросли продажи новых авто: популярные марки и модели

В июле продажи новых автомобилей выросли сразу на 45%. Украинский авторынок уже вышел на уровень 2015 года.

Related video

Авторынок Украины продолжает восстанавливаться в условиях войны. За июль на учет поставили 5,3 тыс. новых легковых автомобилей. Такую статистику привела ассоциация "Укравтопром".

По сравнению с июнем отмечен небольшой спад продаж на 5%, но зато по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи новых авто в Украине выросли сразу на 45%.

Renault Duster остается лидером на рынке Фото: Renault

Впрочем, практически на столько же (на 46%) продажи автомобилей ниже, чем в 2021 году. Авторынок Украины на данный момент находится на уровне 2015 года.

Пятерка лидеров рынка остается прежней. Первое место сохранила Toyota (883 проданных авто), второе – Renault (564 шт.), а третье – Volkswagen (525). Замыкают ТОП-5 Skoda (493 авто) и BMW (385).

Важно

На украинский рынок вернется недорогой кроссовер Renault: подробности и цены (фото)

Как и ранее, самый популярный автомобиль в Украине – кроссовер Renault Duster. В июле купили 552 этих автомобиля.

Всего за 7 месяцев 2023 года в Украине продано 32,4 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 51% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее Фокус рассказывал про самые популярные новые кроссоверы в Украине.

Также мы писали, что в нашей стране резко вырос спрос на грузовые авто.