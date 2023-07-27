В Украине во время войны резко выросли продажи коммерческих авто: самые популярные модели

Продажи коммерческих автомобилей продемонстрировали лучший результат за последние 5 лет. В сегменте легких авто отмечен рост на 51,7%, а в классе тяжелых грузовиков — на 88,6%.

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Рынок коммерческих авто в Украине демонстрирует уверенный рост, даже несмотря на войну. В первом полугодии 2023 года было продано 5,8 тыс. таких моделей. Об этом сообщает информационно-аналитическая группа Auto-Consulting.

Это один из лучших результатов за последнее десятилетие. Больше коммерческих авто за первое полугодие продали только в 2018 году, причем разница составляет всего 130 машин. По сравнению с прошлым годом в классе легких коммерческих авто LCV отмечен рост на 51,7% (продано 3,5 тыс. машин), а в сегменте грузовиков полной массой свыше 3,5 тонн – сразу на 88,6% (2,3 тыс.).

Renault Express – самая популярная легкая коммерческая модель Фото: Renault

В сегменте LCV лидером является Renault – доля бренда на рынке составляет 41,19%. В ТОП-5 также попали Citroen (13,36%), Volkswagen (10,23%), Peugeot (8,2%) и Fiat (5,48%).

Самые популярные авто сегмента LCV в 2023 году:

Renault Express – 992 проданных авто. Renault Master – 423. Citroen Jumper – 229. Citroen Berlingo – 190. Peugeot Boxer – 155. Hyundai Staria – 138. Opel Combo – 127. Ford Transit – 91. Volkswagen Crafter – 89. Fiat Ducato – 86.

В сегменте грузовых авто массой свыше 3,5 тонн лидирует Scania – продажи шведской марки увеличились более, чем в 4 раза по сравнению с 2022 годом. Впрочем, рост продемонстрировали практически все бренды в ТОП-10.

Лидеры рынка грузовых авто в Украине:

Scania – 14,41% рынка. Mercedes-Benz – 13,22%. Volvo – 10,22%. MAN – 10,14%. Iveco – 9,39%. Renault – 7,67%. DAF – 5,73%. Peugeot – 5,11%. Citroen – 4,10%. Isuzu – 3,66%.

В сегменте авто массой до 8 тонн лидируют коммерческие фургоны и минивэны повышенной грузоподъемности:

Peugeot Boxer. Citroen Jumper. Renault Master. Iveco Daily. Volkswagen Crafter.

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Среди тяжелых грузовиков популярностью пользуются модели Mercedes, Volvo, Scania и MAN.

В сегменте тяжелых грузовиков лидирует Mercedes Actros Фото: Mercedes-Benz

Самые популярные грузовики в Украине за 2023 год:

Mercedes-Benz Actros. Volvo FH. Scania R. MAN TGX. DAF XF. Scania G. Iveco Tracker. Renault T. Scania P. MAN TGS.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине упал спрос на легковые авто бюджетного сегмента.

Также мы писали, что в нашей стране выросли продажи авто из Китая.