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Авто

В Украине во время войны резко выросли продажи коммерческих авто: самые популярные модели

Новые Renault, Продажи коммерческих авто, Рынок коммерческих авто, коммерческие авто
Фото: Тарас Брязгунов | Лидером в сегменте коммерческих авто является Renault

Продажи коммерческих автомобилей продемонстрировали лучший результат за последние 5 лет. В сегменте легких авто отмечен рост на 51,7%, а в классе тяжелых грузовиков — на 88,6%.

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Рынок коммерческих авто в Украине демонстрирует уверенный рост, даже несмотря на войну. В первом полугодии 2023 года было продано 5,8 тыс. таких моделей. Об этом сообщает информационно-аналитическая группа Auto-Consulting.

Это один из лучших результатов за последнее десятилетие. Больше коммерческих авто за первое полугодие продали только в 2018 году, причем разница составляет всего 130 машин. По сравнению с прошлым годом в классе легких коммерческих авто LCV отмечен рост на 51,7% (продано 3,5 тыс. машин), а в сегменте грузовиков полной массой свыше 3,5 тонн – сразу на 88,6% (2,3 тыс.).

Renault Express, Продажи коммерческих авто, Рынок коммерческих авто, коммерческие авто Fullscreen
Renault Express – самая популярная легкая коммерческая модель
Фото: Renault

В сегменте LCV лидером является Renault – доля бренда на рынке составляет 41,19%. В ТОП-5 также попали Citroen (13,36%), Volkswagen (10,23%), Peugeot (8,2%) и Fiat (5,48%).

Самые популярные авто сегмента LCV в 2023 году:

  1. Renault Express – 992 проданных авто.
  2. Renault Master – 423.
  3. Citroen Jumper – 229.
  4. Citroen Berlingo – 190.
  5. Peugeot Boxer – 155.
  6. Hyundai Staria – 138.
  7. Opel Combo – 127.
  8. Ford Transit – 91.
  9. Volkswagen Crafter – 89.
  10. Fiat Ducato – 86.

В сегменте грузовых авто массой свыше 3,5 тонн лидирует Scania – продажи шведской марки увеличились более, чем в 4 раза по сравнению с 2022 годом. Впрочем, рост продемонстрировали практически все бренды в ТОП-10.

Лидеры рынка грузовых авто в Украине:

  1. Scania – 14,41% рынка.
  2. Mercedes-Benz – 13,22%.
  3. Volvo – 10,22%.
  4. MAN – 10,14%.
  5. Iveco – 9,39%.
  6. Renault – 7,67%.
  7. DAF – 5,73%.
  8. Peugeot – 5,11%.
  9. Citroen – 4,10%.
  10. Isuzu – 3,66%.

В сегменте авто массой до 8 тонн лидируют коммерческие фургоны и минивэны повышенной грузоподъемности:

  1. Peugeot Boxer.
  2. Citroen Jumper.
  3. Renault Master.
  4. Iveco Daily.
  5. Volkswagen Crafter.
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Среди тяжелых грузовиков популярностью пользуются модели Mercedes, Volvo, Scania и MAN.

Mercedes Actros, Продажи коммерческих авто, Рынок коммерческих авто, коммерческие авто Fullscreen
В сегменте тяжелых грузовиков лидирует Mercedes Actros
Фото: Mercedes-Benz

Самые популярные грузовики в Украине за 2023 год:

  1. Mercedes-Benz Actros.
  2. Volvo FH.
  3. Scania R.
  4. MAN TGX.
  5. DAF XF.
  6. Scania G.
  7. Iveco Tracker.
  8. Renault T.
  9. Scania P.
  10. MAN TGS.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине упал спрос на легковые авто бюджетного сегмента.

Также мы писали, что в нашей стране выросли продажи авто из Китая.