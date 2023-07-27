В Україні під час війни різко зросли продажі комерційних авто: найпопулярніші моделі

Продажі комерційних автомобілів продемонстрували найкращий результат за останні 5 років. У сегменті легких авто відзначено зростання на 51,7%, а в класі важких вантажівок — на 88,6%.

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Ринок комерційних авто в Україні демонструє впевнене зростання, навіть попри війну. У першому півріччі 2023 року було продано 5,8 тис. таких моделей. Про це повідомляє інформаційно-аналітична група Auto-Consulting.

Це один із найкращих результатів за останнє десятиліття. Більше комерційних авто за перше півріччя продали тільки в 2018 році, причому різниця становить лише 130 машин. Порівняно з минулим роком у класі легких комерційних авто LCV відзначено зростання на 51,7% (продано 3,5 тис. машин), а в сегменті вантажівок повною масою понад 3,5 тонни — одразу на 88,6% (2,3 тис.).

Renault Express — найпопулярніша легка комерційна модель Фото: Renault

У сегменті LCV лідером є Renault — частка бренду на ринку становить 41,19%. У ТОП-5 також потрапили Citroen (13,36%), Volkswagen (10,23%), Peugeot (8,2%) і Fiat (5,48%).

Найпопулярніші авто сегмента LCV у 2023 році:

Renault Express — 992 проданих авто. Renault Master — 423. Citroen Jumper — 229. Citroen Berlingo — 190. Peugeot Boxer — 155. Hyundai Staria — 138. Opel Combo — 127. Ford Transit — 91. Volkswagen Crafter — 89. Fiat Ducato — 86.

У сегменті вантажних авто масою понад 3,5 тонни лідирує Scania — продажі шведської марки збільшилися більш ніж у 4 рази порівняно з 2022 роком. Втім, зростання продемонстрували практично всі бренди в ТОП-10.

Лідери ринку вантажних авто в Україні:

Scania — 14,41% ринку. Mercedes-Benz — 13,22%. Volvo — 10,22%. MAN — 10,14%. Iveco — 9,39%. Renault — 7,67%. DAF — 5,73%. Peugeot — 5,11%. Citroen — 4,10%. Isuzu — 3,66%.

У сегменті авто масою до 8 тонн лідирують комерційні фургони та мінівени підвищеної вантажопідйомності:

Peugeot Boxer. Citroen Jumper. Renault Master. Iveco Daily. Volkswagen Crafter.

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Серед важких вантажівок популярністю користуються моделі Mercedes, Volvo, Scania і MAN.

У сегменті важких вантажівок лідирує Mercedes Actros Фото: Mercedes-Benz

Найпопулярніші вантажівки в Україні за 2023 рік:

Mercedes-Benz Actros. Volvo FH. Scania R. MAN TGX. DAF XF. Scania G. Iveco Tracker. Renault T. Scania P. MAN TGS.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні впав попит на легкові авто бюджетного сегмента.

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