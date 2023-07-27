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В Україні під час війни різко зросли продажі комерційних авто: найпопулярніші моделі

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Фото: Тарас Брязгунов | Лідером у сегменті комерційних авто є Renault

Продажі комерційних автомобілів продемонстрували найкращий результат за останні 5 років. У сегменті легких авто відзначено зростання на 51,7%, а в класі важких вантажівок — на 88,6%.

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Ринок комерційних авто в Україні демонструє впевнене зростання, навіть попри війну. У першому півріччі 2023 року було продано 5,8 тис. таких моделей. Про це повідомляє інформаційно-аналітична група Auto-Consulting.

Це один із найкращих результатів за останнє десятиліття. Більше комерційних авто за перше півріччя продали тільки в 2018 році, причому різниця становить лише 130 машин. Порівняно з минулим роком у класі легких комерційних авто LCV відзначено зростання на 51,7% (продано 3,5 тис. машин), а в сегменті вантажівок повною масою понад 3,5 тонни — одразу на 88,6% (2,3 тис.).

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Renault Express — найпопулярніша легка комерційна модель
Фото: Renault

У сегменті LCV лідером є Renault — частка бренду на ринку становить 41,19%. У ТОП-5 також потрапили Citroen (13,36%), Volkswagen (10,23%), Peugeot (8,2%) і Fiat (5,48%).

Найпопулярніші авто сегмента LCV у 2023 році:

  1. Renault Express — 992 проданих авто.
  2. Renault Master — 423.
  3. Citroen Jumper — 229.
  4. Citroen Berlingo — 190.
  5. Peugeot Boxer — 155.
  6. Hyundai Staria — 138.
  7. Opel Combo — 127.
  8. Ford Transit — 91.
  9. Volkswagen Crafter — 89.
  10. Fiat Ducato — 86.

У сегменті вантажних авто масою понад 3,5 тонни лідирує Scania — продажі шведської марки збільшилися більш ніж у 4 рази порівняно з 2022 роком. Втім, зростання продемонстрували практично всі бренди в ТОП-10.

Лідери ринку вантажних авто в Україні:

  1. Scania — 14,41% ринку.
  2. Mercedes-Benz — 13,22%.
  3. Volvo — 10,22%.
  4. MAN — 10,14%.
  5. Iveco — 9,39%.
  6. Renault — 7,67%.
  7. DAF — 5,73%.
  8. Peugeot — 5,11%.
  9. Citroen — 4,10%.
  10. Isuzu — 3,66%.

У сегменті авто масою до 8 тонн лідирують комерційні фургони та мінівени підвищеної вантажопідйомності:

  1. Peugeot Boxer.
  2. Citroen Jumper.
  3. Renault Master.
  4. Iveco Daily.
  5. Volkswagen Crafter.
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Серед важких вантажівок популярністю користуються моделі Mercedes, Volvo, Scania і MAN.

Mercedes Actros, Продажі комерційних авто, Ринок комерційних авто, комерційні авто, комерційні авто Fullscreen
У сегменті важких вантажівок лідирує Mercedes Actros
Фото: Mercedes-Benz

Найпопулярніші вантажівки в Україні за 2023 рік:

  1. Mercedes-Benz Actros.
  2. Volvo FH.
  3. Scania R.
  4. MAN TGX.
  5. DAF XF.
  6. Scania G.
  7. Iveco Tracker.
  8. Renault T.
  9. Scania P.
  10. MAN TGS.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні впав попит на легкові авто бюджетного сегмента.

Також ми писали, що в нашій країні зросли продажі авто з Китаю.