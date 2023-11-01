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Авто

В Украине появится недорогой британский кроссовер с богатым оснащением (фото)

MG One, новый MG One, кроссовер MG, MG One 2023
Фото: MG | У MG One выразительный внешний вид

MG One — доступный кроссовер С-класса с выразительным дизайном и современным салоном. Модель предложена в Украине со 167-сильным турбомотором.

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Модельный ряд MG в Украине пополнит еще один компактный кроссовер. На рынок вскоре выйдет новый MG One. Подробности модели раскрыли на сайте украинского представительства бренда.

MG One 2023, новый MG One, кроссовер MG, MG One Fullscreen
По размерам кроссовер занял нишу между MG ZS и HS
Фото: MG

MG One – кроссовер C-класса с выразительным дизайном. Огромная "пасть" решетки радиатора и раскосые диодные фары делают его похожим на новый MG HS 2023, однако он несколько меньше по размерам – 4581 мм в длину при колесной базе в 2670 мм.

Салон MG One 2023 современнее, чем у старшего брата. На передней панели установлены сразу три дисплея, суммарно достигающие 30 дюймов в диагонали. Большинство кнопок внутри – сенсорные. Объем багажника составляет 336-1120 л.

кроссовер MG One, новый MG One, кроссовер MG, MG One 2023 Fullscreen
У кроссовера богатая комплектация
Фото: MG

Кроссовер MG One оснащен 1,5-литровым бензиновым турбомотором на 167 л. с. и вариатором. Разгон до 100 км/ч занимает 8,8 с.

Базовый MG One COM за 932 311 гривен получил 18-дюймовые диски, бесключевой доступ, парктроник, камеру заднего вида, круиз-контроль.

MG One, новый MG One, кроссовер MG, MG One 2023 Fullscreen
На передней панели установлены три дисплея
Фото: MG

Топовая версия LUX (1 008 016 гривен) добавляет двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, электропривод кресла водителя, панорамную крышу, беспроводную зарядку для смартфонов, системы контроля полосы движения и "слепых" зон.

Ранее Фокус рассказывал, что на украинском рынке появится недорогой спортивный электромобиль MG с разгоном до 100 км/ч за 3,8 с.

Также мы писали, что в нашу страну привезут флагманский электромобиль Kia.