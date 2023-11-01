В Украине появится недорогой британский кроссовер с богатым оснащением (фото)

MG One — доступный кроссовер С-класса с выразительным дизайном и современным салоном. Модель предложена в Украине со 167-сильным турбомотором.

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Модельный ряд MG в Украине пополнит еще один компактный кроссовер. На рынок вскоре выйдет новый MG One. Подробности модели раскрыли на сайте украинского представительства бренда.

По размерам кроссовер занял нишу между MG ZS и HS Фото: MG

MG One – кроссовер C-класса с выразительным дизайном. Огромная "пасть" решетки радиатора и раскосые диодные фары делают его похожим на новый MG HS 2023, однако он несколько меньше по размерам – 4581 мм в длину при колесной базе в 2670 мм.

Салон MG One 2023 современнее, чем у старшего брата. На передней панели установлены сразу три дисплея, суммарно достигающие 30 дюймов в диагонали. Большинство кнопок внутри – сенсорные. Объем багажника составляет 336-1120 л.

У кроссовера богатая комплектация Фото: MG

Кроссовер MG One оснащен 1,5-литровым бензиновым турбомотором на 167 л. с. и вариатором. Разгон до 100 км/ч занимает 8,8 с.

Базовый MG One COM за 932 311 гривен получил 18-дюймовые диски, бесключевой доступ, парктроник, камеру заднего вида, круиз-контроль.

На передней панели установлены три дисплея Фото: MG

Топовая версия LUX (1 008 016 гривен) добавляет двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, электропривод кресла водителя, панорамную крышу, беспроводную зарядку для смартфонов, системы контроля полосы движения и "слепых" зон.

Ранее Фокус рассказывал, что на украинском рынке появится недорогой спортивный электромобиль MG с разгоном до 100 км/ч за 3,8 с.

Также мы писали, что в нашу страну привезут флагманский электромобиль Kia.