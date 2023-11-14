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Авто

Дешевше нікуди: які вживані авто зі США можна купити всього за $20 (фото)

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Фото: topgir.com.ua | На американських аукціонах часом можна зустріти дуже дешеві авто

На американських аукціонах можна знайти вживані авто за смішною ціною. Ці машини потребують ремонту, але їх все одно вигідно купувати.

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Биті авто зі США славляться своєю невисокою ціною і саме тому стали популярними в Україні. Деякі з них ну дуже дешеві — їх можна купити всього за 20-25 доларів. Про це повідомляє сайт Авто24, посилаючись на дані американських аукціонів.

Звісно, авто після ДТП серйозно пошкоджені та потребують ремонту. До того ж, вони не найновіші, проте навіть з урахуванням витрат на відновлення така ціна — дуже вигідна.

Volvo V70 2008 року — $20

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Volvo V70 було викрадено
Фото: Copart
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У авто не заводиться двигун
Фото: Copart

Сімейний універсал Volvo V70 із Сан-Антоніо навіть не потрапляв у ДТП, а лише незначно пошкоджений викрадачами. Крім того, його 3,2-літрова шістка не заводиться. Пробіг становить 219 500 км. Середня ціна аналогічного авто в хорошому стані становить 6300 доларів.

Dodge Grand Caravan 2004 року — $20

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У Dodge Grand Caravan пошкоджено передню частину
Фото: Copart
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Пробіг мінівена становить 442 тис. км.
Фото: Copart

Мінівен Dodge Grand Caravan із Техасу має чималий пробіг у 442 тис. км, тож не виключено, що його V6 уже потребує капітального ремонту. До того ж, його передня частина пошкоджена в ДТП — потребує заміни бампер.

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Nissan Pathfinder 2003 року — $25

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У Nissan Pathfinder видно вм'ятину на передньому бампері
Фото: IAA
Nissan Pathfinder 2003,бу авто з США, авто з США, продажі авто, биті авто з США Fullscreen
Пробіг авто становить 354 800 км
Фото: IAA

У Г'юстоні за 25 доларів продали Nissan Pathfinder із незначними пошкодженнями переднього бампера. Рамний позашляховик проїхав 354 800 км, але його 3,5-літровий V6 у робочому стані.

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