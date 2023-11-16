Електромобілі — у лідерах: названо найпопулярніші авто з Китаю в Україні (фото)

У сегменті нових автомобілів частка китайських моделей зросла до 15%. Як правило, українці обирають авто світових виробників, зібрані в Китаї.

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Попит на авто з Китаю в Україні продовжує зростати. За жовтень 2023 року українці придбали 1306 легкових машин китайського виробництва. Таку статистику наводить асоціація "Укравтопром".

Нових авто з Китаю за минулий місяць привезли 878 і вони зайняли вже 15% українського ринку. Уживаних машин імпортували 428, і їхня частка становить 2%.

Електрокросовер Toyota bZ4X також везуть в Україну з Китаю Фото: Toyota

Переважна більшість авто з Китаю (84%) є електромобілями. Вони лідирують як серед нових, так і в сегменті старих машин, причому до ТОП-5 потрапили одні й ті самі моделі — кросовери Volkswagen ID.4 та ID.6, нова Toyota bZ4X і компактний сітікар Honda e. Тобто, українці більше обирають авто відомих глобальних брендів, зібраних у Китаї.

Найпопулярніші нові авто з Китаю в Україні:

Volkswagen ID.4 — 365 шт. Toyota bZ4X — 65 шт. Honda e — 63 шт. Volkswagen ID.6 — 44 шт. MG HS — 29 шт.

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ТОП-5 найпопулярніших б/в авто з Китаю:

Volkswagen ID.4 — 159 шт. Honda e — 39 шт. Volkswagen ID.6 — 37 шт. Toyota bZ4X — 35 шт. Geely Emgrand 7 — 19 шт.

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