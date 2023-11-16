Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Названо найдоступніші авто з повним приводом в Україні (фото)

Renault Duster, найдешевші кросовери, повний привід
Фото: Renault | Renault Duster є найдешевшою моделлю з повним приводом в Україні

На українському ринку можна знайти повнопривідні автомобілі вартістю до мільйона гривень. Серед них — не тільки кросовери, а й рамний позашляховик.

Related video

Кросовери є найпопулярнішим класом авто в Україні, проте далеко не всі моделі підвищеної прохідності продаються з повним приводом. Як правило, версії з усіма ведучими колесами дорожчі. Втім, і в бюджетному сегменті є повнопривідні авто — їх назвали в Auto-Consulting.

Suzuki Jimny, найдешевші кросовери, повний привід Fullscreen
Suzuki Jimny
Фото: Тарас Брязгунов

Недорогих авто з повним приводом поменшало — у ціновій категорії до мільйона гривень їх лише п'ять. Найдешевший з них — Renault Duster: повнопривідний варіант з 1,5-літровим 110-сильним турбодизелем і 6-ступінчастою механічною КПП коштує від 839 400 гривень.

Suzuki S-Cross, найдешевші кросовери, повний привід Fullscreen
Suzuki S-Cross
Фото: Тарас Брязгунов
Важливо
Названо найліквідніші та найбільш неліквідні автомобілі сучасності (фото)

Також недорогі повнопривідні моделі на нашому ринку пропонує Suzuki. Найдоступніший рамний позашляховик в Україні — Suzuki Jimny. Усі версії моделі є повнопривідними, а ціна стартує з 883 000 гривень за варіант з механічною КПП і 1 080 000 гривень — з автоматом.

Suzuki Vitara, найдешевші кросовери, повний привід Fullscreen
Suzuki Vitara
Фото: Тарас Брязгунов

Кросовер Suzuki S-Cross із системою повного приводу AllGrip, 140-сильним турбомотором і 6-ступінчастою автоматичною КПП коштує від 933 800 гривень. А більш компактний Suzuki Vitara з 1,6-літровою четвіркою на 117 к. с. і автоматом обійдеться в 942 000 гривень у повнопривідній версії.

Раніше Фокус розповідав про найдешевші б/в авто зі США за 20-25 доларів.

Також ми писали про найдешевші автомобілі з автоматичною КПП в Україні.