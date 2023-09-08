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Економ-пропозиція: тест-драйв гібридного Suzuki Vitara

Suzuki Vitara, новий Suzuki Vitara, Suzuki Vitara 2023, гібрид Suzuki Vitara, кросовер Suzuki Vitara
Фото: Тарас Брязгунов | Топовий Suzuki Vitara став гібридом

Недорогий кросовер Suzuki Vitara став гібридом. Фокус дізнався, які переваги дає електрифікована версія і чим вона відрізняється від бензинової моделі.

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Як правило, гібриди — вельми недешеві автомобілі. Ні для кого не секрет, що електрифікація збільшує вартість авто. Втім, на ринку все ж можна знайти гібридні моделі за розумною ціною і до них належить кросовер Suzuki Vitara.

Недорогі кросовери та позашляховики — "фішка" Suzuki, японська корпорація виробляє їх уже близько 40 років. З 1989 року в лінійці марки присутній Suzuki Vitara. Спочатку він був рамним, проте з часом еволюціонував у кросовер. Тепер у лінійці добре знайомої моделі є недорога гібридна версія і її почали продавати в Україні.

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Кросоверу доступне двоколірне забарвлення
Фото: Тарас Брязгунов

Дизайн Suzuki Vitara — як відрізнити гібрид

Зовнішній вигляд Suzuki Vitara знайомий — він стриманий і лаконічний. У авто виражений двооб'ємний силует із малими кутами нахилу стійок даху, а в зовнішньому вигляді панують грані та кути. Хромована решітка радіатора поєднується з великими світлодіодними фарами. Задні крила злегка розширені. Гібрид видають хіба що світлодіодні фари з блакитними вставками і напис на дверях багажника.

Топовий варіант GLX впізнається за 17-дюймовими дисками. Крім того, автомобіль можна персоналізувати за допомогою двоколірного забарвлення.

Сузукі Вітара, Suzuki Vitara, новий Suzuki Vitara, Suzuki Vitara 2023, гібрид Suzuki Vitara, кросовер Suzuki Vitara Fullscreen
Задні крила кросовера злегка розширені
Фото: Тарас Брязгунов

Розміри Suzuki Vitara 2023:

  • довжина — 4175 мм;
  • ширина — 1775 мм;
  • висота — 1610 мм;
  • колісна база — 2500 мм.
Suzuki Vitara, новий Suzuki Vitara, Suzuki Vitara 2023, гібрид Suzuki Vitara, кросовер Suzuki Vitara Fullscreen
Гібрид Suzuki Vitara оснащений 129-сильною установкою
Фото: Тарас Брязгунов

Просто, але зі смаком — салон Suzuki Vitara

Інтер'єр Suzuki Vitara — приклад мінімалізму і гібрид у цьому плані не став винятком. Жорсткого пластику всередині вистачає, хоча присутні і вставки "під алюміній", і чорні лаковані деталі. У варіанті GLX сидіння обшиті шкірою і штучною замшею.

Suzuki Vitara, новий Suzuki Vitara, Suzuki Vitara 2023, гібрид Suzuki Vitara, кросовер Suzuki Vitara Fullscreen
Оздоблення салону розбавлене вставками "під алюміній" і лакованими поверхнями
Фото: Тарас Брязгунов

Невелике триспицеве кермо і сріблясті циферблати приладів знайомі не тільки за іншими Vitara, а й за новим Suzuki S-Cross. Показання спідометра і тахометра добре зчитуються, а на центральний дисплей можна вивести графіку роботи гібридної установки.

Центральна панель увінчана традиційним для Suzuki Vitara циферблатом годинника. 7,0-дюймовий тачскрін встановлено вже в базовій версії, але мультимедійна система залишається дуже простою. Тут мінімальний набір функцій, але Android Auto і Apple CarPlay є, і це плюс.

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На центральний дисплей виведена графіка роботи гібридної установки
Suzuki Vitara, новий Suzuki Vitara, Suzuki Vitara 2023, гібрид Suzuki Vitara, кросовер Suzuki Vitara Fullscreen
Сенсорний дисплей поєднується з циферблатами годинника
Suzuki Vitara, новий Suzuki Vitara, Suzuki Vitara 2023, гібрид Suzuki Vitara, кросовер Suzuki Vitara Fullscreen
Перчаточний ящик Vitara — середніх розмірів
Suzuki Vitara, новий Suzuki Vitara, Suzuki Vitara 2023, гібрид Suzuki Vitara, кросовер Suzuki Vitara Fullscreen
Бокс у підлокітнику вузький, але глибокий
Suzuki Vitara, новий Suzuki Vitara, Suzuki Vitara 2023, гібрид Suzuki Vitara, кросовер Suzuki Vitara
Suzuki Vitara, новий Suzuki Vitara, Suzuki Vitara 2023, гібрид Suzuki Vitara, кросовер Suzuki Vitara
Suzuki Vitara, новий Suzuki Vitara, Suzuki Vitara 2023, гібрид Suzuki Vitara, кросовер Suzuki Vitara
Suzuki Vitara, новий Suzuki Vitara, Suzuki Vitara 2023, гібрид Suzuki Vitara, кросовер Suzuki Vitara

Перемикачів аудіо та клімат-контролю небагато і вони великі, тому до них звикаєш швидко і ними легко користуватися на дотик. Нижче розташовані USB-роз'єм і ніша, в яку поміститься смартфон.

Наскільки просторий гібрид Suzuki Vitara

У рульової колонки змінюються висота і виліт, доволі широкий діапазон регулювань і у крісла водія. Передні сидіння пружні і добре утримують спину, а підігрів передбачений вже в базовому Suzuki Vitara 2023. Центральний підлокітник ховає вузький, але глибокий бокс — непогане доповнення до середніх розмірів "бардачка".

Посадка за кермом досить висока, що укупі з тоненькими стійками даху забезпечує хорошу оглядовість, хоча бічні дзеркала заднього виду Suzuki Vitara не найбільші. До габаритів компактного кросовера нескладно звикнути.

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Висока посадка за кермом забезпечує хорошу оглядовість
Фото: Тарас Брязгунов
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Ззаду комфортніше пасажирам невисокого зросту
Фото: Тарас Брязгунов

Пересядемо назад. Другий ряд — явно не для високих пасажирів, але мені при зрості 176 см тут вистачає місця і для ніг, і над головою. Салон не дуже широкий, тому двом ззаду комфортніше. Оскільки модель бюджетна, то тут немає ні USB-портів, ні вентиляційних дефлекторів, ні навіть підлокітника.

Об'єм багажника Suzuki Vitara не змінився в гібридній версії: він становить 375 л у звичайному стані та 1120 л зі складеними кріслами другого ряду. Вантажний отвір широкий, а підлога у відсіку — дворівнева.

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Комплектація Suzuki Vitara 2023

Базова комплектація Suzuki Vitara 2023 не надто багата, хоча крім кондиціонера і аудіосистеми є, наприклад, камера заднього виду і 7 подушок безпеки. У топовому варіанті GLX є безключовий доступ, клімат-контроль, парктронік, панорамний дах, датчики світла і дощу. Крім того, ця версія оснащена системами автоматичного гальмування і контролю розмітки.

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Об'єм багажника Suzuki Vitara становить 375 л
Suzuki Vitara, новий Suzuki Vitara, Suzuki Vitara 2023, гібрид Suzuki Vitara, кросовер Suzuki Vitara Fullscreen
Зі складеними задніми сидіннями виходить рівна підлога
Suzuki Vitara, новий Suzuki Vitara, Suzuki Vitara 2023, гібрид Suzuki Vitara, кросовер Suzuki Vitara Fullscreen
Під підлогою захована "докатка"
Suzuki Vitara, новий Suzuki Vitara, Suzuki Vitara 2023, гібрид Suzuki Vitara, кросовер Suzuki Vitara
Suzuki Vitara, новий Suzuki Vitara, Suzuki Vitara 2023, гібрид Suzuki Vitara, кросовер Suzuki Vitara
Suzuki Vitara, новий Suzuki Vitara, Suzuki Vitara 2023, гібрид Suzuki Vitara, кросовер Suzuki Vitara

Як поводиться гібрид Suzuki Vitara на дорозі

"М'яка" гібридна установка Suzuki Vitara складається з 1,4-літрової бензинової турбочетвірки і 48-вольтного стартер-генератора на 10 кВт. Сумарна віддача дещо менша, ніж у стандартної 1,4-літрової Vitara — 129 к. с. проти 140, зате піковий крутильний момент зріс із 220 до 235 Н∙м.

Характер у гібрида більш спокійний, поступливий. Бензиновий двигун швидко реагує на натискання газу, але не так жваво розкручується.

Найкраще четвірка почувається після 2000 об/хв, а галасливою стає тільки на високих обертах. Динаміка при цьому не змінилася — розгін до 100 км/год займає ті самі 10,2 с, а максимальна швидкість становить 190 км/год.

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Характер гібрида спокійніший, ніж у 1,4-літрової бензинової версії
Фото: Тарас Брязгунов

Заявлена витрата палива становить 6,2 л/100 км у змішаному циклі. У нас вийшло 8,2-8,5 л/100 км у міському циклі і близько 6 л/100 км на трасі.

Бездоріжжя не боїться

6-ступінчаста автоматична КПП працює плавно, а її реакції швидкі. Щоправда, перемикання режимів важелем нечітке — можна легко промахнутися і замість Drive увімкнути ручний режим.

Suzuki Vitara — один із небагатьох сучасних компактних кросоверів, які не бояться бездоріжжя. Повний привід можна примусово підключити в режимі Lock на швидкості до 60 км/год. У нього короткі звіси і кліренс 185 мм, а ще передбачена система допомоги на спуску.

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Suzuki Vitara не боїться легкого бездоріжжя
Фото: Тарас Брязгунов

Керованість Suzuki Vitara

На асфальті повний привід бореться з недостатньою обертальністю за допомогою функції векторизації тяги. В управлінні гібрид такий самий, як і стандартний кросовер Suzuki Vitara. Компактне авто вертке і маневрене, а його кермо точне, хоча трохи більше зворотної сили йому не завадило б.

Підвіска Suzuki Vitara енергоємна, але досить пружна. Вона справляється з дорожніми нерівностями, але часом на сильних вибоїнах комфорт їзди страждає. Зате завдяки таким налаштуванням кросовер не надто крениться.

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Гібрид можна впізнати за блакитними вставками у фарах
Фото: Тарас Брязгунов

Шумоізоляція гібрида така сама, як і в бензинової моделі, а це значить, що шини і роботу підвіски чути, а на великих швидкостях (після 110 км/год) додаються й аеродинамічні шуми.

А ось гальмівна система змінена — з'явилося рекуперативне гальмування. Воно непогано налаштоване і про рекуперацію можна дізнатися хіба що за графіком на центральному дисплеї.

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Ціна Suzuki Vitara 2023

Новий Suzuki Vitara в Україні стартує з 724 000 гривень за 1,6-літрову версію GL. Гібрид починається з 872 000 гривень, а повнопривідний варіант — це мінімум 933 000 гривень. Це найдешевший гібридний кросовер із повним приводом. Втім, слід зазначити, що звичайна 1,4-літрова версія була ще доступнішою, однак наразі на українському ринку її немає.

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Suzuki Vitara є одним з найбільш
Фото: Тарас Брязгунов

Вердикт Фокуса

Гібридний Suzuki Vitara — компактний кросовер за невисокою ціною, економ-пропозиція з сегменті B-SUV. І саме її ціна дає змогу закривати очі на такі речі, як якість матеріалів оздоблення чи шумоізоляція. Гібрид економічний, не пасує на нескладному бездоріжжі, а його підвіска непогано пристосована до українських доріг.

Плюси гібрида Suzuki Vitara:

  • невисока ціна;
  • економічний двигун;
  • непогана прохідність, як для кросовера.

Мінуси гібрида Suzuki Vitara:

  • тісний другий ряд;
  • якість матеріалів оздоблення;
  • слабка шумоізоляція.

Технічні характеристики Suzuki Vitara

Тип двигуна бензиновий з турбонаддувом та гібридна установка
Кількість і розташування циліндрів R4
Об'єм двигуна 1373
Потужність двигуна, к. с./об/хв 129/5500
Обертальний момент, Нм/об/хв 235/2000 - 3000
Коробка передач 6-ступінчаста автоматична
Привід повний, що підключається
Споживання пального 6,2-6,5 л/100 км
Макс. швидкість, км/год 190
Розгін 0–100 км/год, с 10,2
Об'єм паливного баку, л 47
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