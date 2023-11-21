Електромобілі — у лідерах: названо найпопулярніші авто зі США в Україні (фото)
Як правило, українці привозять зі США бензинові автомобілі та електрокари. Найпопулярнішими є вживані Tesla.
За останні роки попит на старі авто зі США в Україні істотно знизився, насамперед, через ускладнену логістику під час війни. Проте, їх продовжують купувати і в жовтні ввезли понад 3000 машин з Америки. Таку статистику наводить асоціація "Укравтопром".
Частка вживаних авто зі США на ринку становить 14%. Найбільше з них (42%) бензинових моделей, хоча електромобілі не сильно відстали — їх 38% від загальної кількості. Гібриди та авто з ГБО мають частки по 7%, а ось дизельні американські машини є найрідкіснішими — їх лише 6%.
Середній вік вживаних авто зі США в Україні становить 5,5 років. Серед моделей-лідерів переважають електромобілі Tesla — саме вони потрапили до Топ 3.
Найпопулярніші авто зі США в Україні за жовтень 2023 року:
- Tesla Model 3 — 433 шт.
- Tesla Model Y — 226 шт.
- Tesla Model S — 192 шт.
- Ford Escape — 182 шт.
- Jeep Cherokee — 170 шт.
Раніше Фокус розповідав про найдешевші вживані авто зі США, які можна купити лише за 20–25 доларів.
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