В Украине появится новый Peugeot 2008: подробности и цены (фото)

Кроссовер Peugeot 2008 изменился внешне и внутри. В Украине модель будет доступна в бензиновом или дизельном исполнении.

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На украинский рынок выходит новый Peugeot 2008. Компактный кроссовер прошел модернизацию. Об этом сообщается на официальном сайте Peugeot в Украине.

Сзади обновлены фонари Фото: Peugeot

Кроссовер Peugeot 2008 2024 модельного года узнается, прежде всего, по измененной передней части. Он получил новую безрамочную решетку радиатора, измененные фары и ходовые огни в виде следов от когтей. Сзади обращают на себя внимание освеженные фонари.

В салоне улучшены материалы отделки и установлен новый джойстик КПП. Центральный тачскрин увеличен до 10 дюймов в диагонали, а мультимедийную систему пополнили беспроводные Android Auto и Apple CarPlay.

Центральный дисплей увеличен Фото: Peugeot

Новый Peugeot 2008 со старта предложат с двумя 130-сильными турбомоторами — 1,2-литровым бензиновым и 1,5-литровым дизельным. Бензиновый вариант быстрее (10,2 с до 100 км/ч), зато дизельный экономичнее — 4,0 л/100 км в смешанном цикле.

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Базовый кроссовер Peugeot 2008 Active (от 881 300 гривен) получил климат-контроль, круиз-контроль, подогрев сидений, парктроник.

Кроссовер получил новый джойстик КПП Фото: Peugeot

В топовой версии GT (от 1 176 600 гривен) добавляет 18-дюймовые диски, отделку салона алькантарой, бесключевой доступ, камеры кругового обзора и беспроводную зарядку для смартфонов. Кроме того, в этом случае предусмотрены адаптивный круиз-контроль с режимом для пробок, автоматическое торможение, удержание в полосе, распознавание знаков, контроль усталости водителя и "слепых" зон.

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