В Україні з'явиться новий Peugeot 2008: подробиці та ціни (фото)

Кросовер Peugeot 2008 змінився зовні та всередині. В Україні модель буде доступна в бензиновому або дизельному виконанні.

Related video

На український ринок виходить новий Peugeot 2008. Компактний кросовер пройшов модернізацію. Про це повідомляється на офіційному сайті Peugeot в Україні.

Ззаду оновлено ліхтарі Фото: Peugeot

Кросовер Peugeot 2008 2024 модельного року впізнається, насамперед, за зміненою передньою частиною. Він отримав нову безрамкову решітку радіатора, змінені фари і ходові вогні у вигляді слідів від кігтів. Ззаду звертають на себе увагу освіжені ліхтарі.

У салоні поліпшено матеріали оздоблення і встановлено новий джойстик КПП. Центральний тачскрін збільшено до 10 дюймів у діагоналі, а мультимедійну систему поповнили бездротові Android Auto і Apple CarPlay.

Центральний дисплей збільшено Фото: Peugeot

Новий Peugeot 2008 зі старту запропонують із двома 130-сильними турбомоторами — 1,2-літровим бензиновим і 1,5-літровим дизельним. Бензиновий варіант швидший (10,2 с до 100 км/год), зате дизельний економічніший — 4,0 л/100 км у змішаному циклі.

Важливо

Змінився до невпізнання: представлено новий Peugeot 3008 2024 (фото, відео)

Базовий кросовер Peugeot 2008 Active (від 881 300 гривень) отримав клімат-контроль, круїз-контроль, підігрів сидінь, парктронік.

Кросовер отримав новий джойстик КПП Фото: Peugeot

У топовій версії GT (від 1 176 600 гривень) додає 18-дюймові диски, оздоблення салону алькантарою, безключовий доступ, камери кругового огляду та бездротову зарядку для смартфонів. Крім того, в цьому випадку передбачені адаптивний круїз-контроль з режимом для заторів, автоматичне гальмування, утримання в смузі, розпізнавання знаків, контроль втоми водія і "сліпих" зон.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні з'явиться новий компактний кросовер Honda.

Також ми писали, що в нашу країну привезуть флагманський кросовер Mazda.