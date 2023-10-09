Молодший брат CR-V: в Україні з'явиться кросовер Honda з витратою 4,8 л на 100 км (фото)

Honda ZR-V — новий компактний кросовер на базі Civic. Модель буде доступна в Україні виключно в гібридній версії.

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На український ринок виходить кросовер Honda ZR-V. Це повністю нова модель у лінійці японської марки. Її подробиці розкрили на сайті офіційного представництва Honda в Україні.

Нова Honda ZR-V — це кросовер С-класу, побудований на платформі моделі Civic. У авто виразний дизайн із вигнутою лінією даху, довгастими фарами та овальною решіткою радіатора. За розмірами кросовер займає нішу між моделями HR-V і CR-V.

Кросовер буде доступний в Україні тільки в гібридній версії Фото: Honda

Габарити Honda ZR-V 2023:

довжина — 4568 мм;

ширина — 1840 мм;

висота — 1621 мм;

колісна база — 2657 мм.

Спорідненість із Civic видно в салоні Honda ZR-V, адже у нього запозичили передню панель, кермо, віртуальний щиток приладів і 9,0-дюймовий сенсорний дисплей. Об'єм багажника дорівнює 380-1312 л.

Модель запропонують в одній комплектації Фото: Honda

Кросовер Honda ZR-V в Україні буде доступний тільки в гібридній версії e:HEV. Колеса обертає 184-сильний мотор, а 2,0-літрова 143-сильна бензинова четвірка грає роль генератора.

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Розгін до 100 км/год займає 7,8 с, а максимальна швидкість становить 173 км/год. Середня витрата палива — 4,8 л/100 км.

Об'єм багажника становить 380-1312 л Фото: Honda

Нова Honda ZR-V 2023 буде запропонована тільки в одній версії Elegance за 1 799 990 гривень. Оснащення охоплює безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, камеру, електропривод дверей багажника, адаптивний круїз-контроль, навігацію, датчики світла і дощу, а також набір систем безпеки.

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