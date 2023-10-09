Младший брат CR-V: в Украине появится кроссовер Honda с расходом 4,8 л на 100 км (фото)

Honda ZR-V — новый компактный кроссовер на базе Civic. Модель будет доступна в Украине исключительно в гибридной версии.

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На украинский рынок выходит кроссовер Honda ZR-V. Это полностью новая модель в линейке японской марки. Ее подробности раскрыли на сайте официального представительства Honda в Украине.

Новая Honda ZR-V — это кроссовер С-класса, построенный на платформе модели Civic. У авто выразительный дизайн с изогнутой линией крыши, продолговатыми фарами и овальной решеткой радиатора. По размерам кроссовер занимает нишу между моделями HR-V и CR-V.

Кроссовер будет доступен в Украине только в гибридной версии Фото: Honda

Габариты Honda ZR-V 2023:

длина – 4568 мм;

ширина – 1840 мм;

высота – 1621 мм;

колесная база – 2657 мм.

Родство с Civic видно в салоне Honda ZR-V, ведь у него позаимствовали переднюю панель, руль, виртуальный щиток приборов и 9,0-дюймовый сенсорный дисплей. Объем багажника равен 380-1312 л.

Модель предложат в одной комплектации Фото: Honda

Кроссовер Honda ZR-V в Украине будет доступен только в гибридной версии e:HEV. Колеса вращает 184-сильный мотор, а 2,0-литровая 143-сильная бензиновая четверка играет роль генератора.

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Разгон до 100 км/ч занимает 7,8 с, а максимальная скорость составляет 173 км/ч. Средний расход топлива – 4,8 л/100 км.

Объем багажника составляет 380-1312 л Фото: Honda

Новая Honda ZR-V 2023 будет предложена только в одной версии Elegance за 1 799 990 гривен. Оснащение включает бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, камеру, электропривод двери багажника, адаптивный круиз-контроль, навигацию, датчики света и дождя, а также набор систем безопасности.

Ранее Фокус рассказывал, что вместе с ZR-V в Украине появится и новая Honda CR-V.

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