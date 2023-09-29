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Альтернатива CR-V: представлен новый электрокроссовер от Honda и General Motors (видео)

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Фото: Honda | Honda Prologue — первый электрокроссовер японской марки

Кроссовер Honda Prologue — электрический аналог модели CR-V с запасом хода 480 км. У электрокара большой багажник и богатое оснащение.

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В США презентована новая Honda Prologue. Первый электрический кроссовер японской марки дебютировал аккурат к ее 75-летию и поступит в продажу с начала 2024 года по цене менее 50 000 долларов. Подробности авто раскрыли на официальном сайте Honda.

Honda Prologue 2024, новая Honda Prologue, Honda Prologue, электромобиль Honda, кроссовер Honda Fullscreen
Кроссовер несколько крупнее, чем Honda CR-V
Фото: Honda

Электромобиль Honda Prologue создан совместно с General Motors и использует платформу GM Ultium, как и его премиальный собрат Acura ZDX, а также новый Cadillac Escalade. Он станет "зеленой" альтернативой Honda CR-V, хотя несколько крупнее бензинового собрата.

Honda Prologue, новая Honda Prologue, Honda Prologue 2024, электромобиль Honda, кроссовер Honda Fullscreen
Запас хода электрокара превышает 480 км
Фото: Honda

Габариты Honda Prologue 2024:

  • длина – 4877 мм;
  • ширина 1989 мм;
  • высота – 1643 мм;
  • колесная база – 3094 мм.
салон Honda Prologue 2024, новая Honda Prologue, Honda Prologue 2024, электромобиль Honda, кроссовер Honda Fullscreen
На передней панели установлены два дисплея
Фото: Honda

Кроссовер Honda Prologue отличается сдержанным дизайном с плавными линиями кузова. У него раскосые фары и изогнутая оконная линия.

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В салоне установлены виртуальная панель приборов и большой 11,3-дюймовый тачскрин, есть и проекция на лобовое стекло. В мультимедийную систему интегрированы Google Maps.

Honda Prologue, новая Honda Prologue, Honda Prologue 2024, электромобиль Honda, кроссовер Honda Fullscreen
Объем багажника составляет 713-1634 л
Фото: Honda

Разработчики утверждают, что новая Honda Prologue просторнее CR-V, а также обладает вместительным (713-1634 л) багажником. Также внутри много отсеков для мелкой поклажи.

Базовая комплектация Honda Prologue 2024 включает двухзонный климат-контроль, электроприводы кресла водителя и двери багажника, подогрев сидений, беспроводную зарядку для смартфонов. В топовой версии есть панорамная крыша и акустика Bose.

Первым дебютирует вариант с полным приводом на 288 л. с. и 515 Нм, но будет и более доступная переднеприводная версия. Батарея емкостью 85 кВт∙ч обеспечивает запас хода более 480 км, а ее быстрая зарядка на 20% занимает 10 минут.

Ранее Фокус сообщал, что на украинский рынок выйдет новая Honda CR-V 2023.

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