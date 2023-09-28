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Авто

75 лет Honda: история японского автогиганта (фото)

Honda NSX, Honda, история Honda, Honda Civic, Honda Accord
Фото: Honda | Honda NSX называли японским Ferrari

Honda начинала с производства мотоциклов, но со временем стала выпускать недорогие авто с хорошей управляемостью. Японский автогигант добился успехов в "Формуле-1", а также выпустил первый в мире гибрид и серийное водородное авто.

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В эти дни Honda празднует сразу два важных юбилея – 75-летие основания и 60-летие первого автомобиля. Фокус решил рассказать историю одного из крупнейших автопроизводителей из Страны восходящего солнца.

Соичиро Хонда, Honda, история Honda, Honda Civic, Honda Accord Fullscreen
Соичиро Хонда
Фото: Honda

Основатель компании Соичиро Хонда с молодости увлекался гонками и строил автомобили для соревнований. Ровно 75 лет назад, 28 сентября 1948 года, он решил зарегистрировать собственную компанию, причем поначалу занялся выпуском мотоциклов.

Honda Dream 1949, Honda, история Honda, Honda Civic, Honda Accord Fullscreen
Первенец Honda Dream 1949 года

В 1949 году появился дебютный байк Honda Dream, а уже через 10 лет компания выпускала по 100 000 мотоциклов в год и экспортировала их в Европу и США. В гонках же двухколесные Honda не имели равных.

Honda T360, Honda, история Honda, Honda Civic, Honda Accord Fullscreen
Первый автомобиль японской марки — Honda T360
Фото: Honda

Первые автомобили Honda появились осенью 1963 года и были оснащены мотоциклетными моторами. Сначала представили миниатюрный 30-сильный пикап T360, а за ним последовал компактный двухместный кабриолет Honda S500 мощностью 44 л. с.

Honda S500, Honda, история Honda, Honda Civic, Honda Accord Fullscreen
Honda S500
Фото: Honda

А уже в 1964 году Honda неожиданно заявилась в чемпионат "Формулы-1" с болидом RA271, оснащенным 1,5-литровым 230-сильным V12. Год спустя он завоевал первую победу в Гран-при Мексики.

Honda RA271, Honda, история Honda, Honda Civic, Honda Accord Fullscreen
Болид "Формулы-1" Honda RA271
Фото: Honda

Впрочем, упор был сделан не на спорткары, а на бюджетные модели. В 1972 году дебютировала компактная Honda Civic, а четыре года спустя – седан Accord. В условиях топливного кризиса середины 70-х экономичные модели с независимой подвеской и хорошей управляемостью стали очень популярными. Спрос на них был настолько велик, что даже пришлось открыть заводы в США и Европе.

Honda Civic 1972, Honda, история Honda, Honda Civic, Honda Accord Fullscreen
Первая Honda Civic, 1972 год
Фото: Honda

Затем последовали большой седан Honda Legend, недорогой спорткар CRX и купе Prelude – первый автомобиль с управляемыми задними колесами. В 1986 году основали новое премиальное подразделение Acura, выпускающее более дорогие и роскошные модели.

Honda Accord 1976, Honda, история Honda, Honda Civic, Honda Accord Fullscreen
Honda Accord 1976 года
Фото: Honda

Вторая половина 80-х – период громких гоночных успехов Honda. Японская компания доминировала в мотогонках, а также поставляла свои турбомоторы командам "Формулы-1" Williams и McLaren, завоевавших пять чемпионски титулов подряд (1987-1991 годы).

McLaren Honda, Honda, история Honda, Honda Civic, Honda Accord Fullscreen
Болиды McLaren с моторами Honda доминировали в "Формуле-1"
Фото: Honda
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А в 1992 году Honda шокировала всех первым японским суперкаром NSX. При его создании как раз пригодился опыт участия в "Формуле-1", а доводкой авто занимался сам трехкратный чемпион мира Айртон Сенна. Среднемоторную Honda NSX с 270-сильным V6 называли японским Ferrari, ведь он мог соревноваться с именитыми суперкарами.

Honda CR-V, Honda, история Honda, Honda Civic, Honda Accord Fullscreen
Honda CR-V
Фото: Honda

В 90-х появились заряженная Honda Civic Type-R и кроссовер CR-V, ставший впоследствии самой популярной моделью марки. Особого упоминания заслуживает преемник модели S500 – Honda S2000 с 240-сильным мотором, способным раскручиваться до 9000 об/мин.

Honda S2000, Honda, история Honda, Honda Civic, Honda Accord Fullscreen
Honda S2000
Фото: Honda

А еще именно Honda в 1999 году выпустила первый в мире серийный гибрид Insgight – он на полгода опередил знаменитую Toyota Prius. Сейчас значительная часть Honda являются гибридами и даже суперкар NSX второго поколения электрифицировали.

Honda Insight, Honda, история Honda, Honda Civic, Honda Accord Fullscreen
Honda Insight стала первым серийным гибридом в мире
Фото: Honda

Honda стала пионером еще одной технологии – водородных топливных ячеек. В 2008 году она выпустила первый в мире серийный водородный автомобиль FCX Clarity.

Honda FCX Clarity, Honda, история Honda, Honda Civic, Honda Accord Fullscreen
Honda FCX Clarity – первое в мире авто с водородными топливными ячейками
Фото: Honda

Сейчас в линейке Honda присутствуют как большой кроссовер Pilot и пикап Ridgeline, так и миниатюрные городские авто. Компания производит не только автомобили и мотоциклы, но даже самолеты. И, конечно же, она продолжает участвовать в гонках — ее моторы стоят на непобедимых сейчас болидах Red Bull.

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