Honda показала недорогий електромобіль за $7000 із запасом ходу понад 200 км (фото)

Honda N-Van e: буде доступна за ціною близько 7 тисяч доларів. Повна зарядка батареї електромобіля займає 5 годин від розетки потужністю 6 кВт.

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Honda представила новий компактний електричний фургон N-Van e:. Новинка розділить платформу з міською моделлю N-Box із ДВЗ. Про це розповіли на сайті Carscoops.

Honda N-Van e: отримала мінімалістичний дизайн. Спереду розташовані невеликі фари та кілька повітрозабірників.

Новинка вирізняється дуже компактними габаритами. Проте внутрішній простір має продумане компонування, завдяки чому всередині можуть розміститися до п'яти осіб.

Усі пасажирські сидіння можна скласти, щоб забезпечити якомога більше багажного простору. Передбачено кілька варіантів оздоблення інтер'єру.

Усі пасажирські сидіння в салоні можна скласти Фото: Honda

Топові комплектації Honda N-Van e: отримали системи Honda Connect і Honda Sensing ADAS, а також бічні шторки. Акумуляторна батарея може живити електроприлади потужністю до 1500 Вт.

Нова Honda N-Van e: отримала покращений інтер'єр Фото: Honda

Характеристики електромотора Honda N-Van e: поки що невідомі, але автовиробник наголосив, що електромобіль має непогане прискорення. Його потужності достатньо для перевезення великої кількості вантажу.

У Honda заявили, що пробіг електромобіля становитиме близько 210 км на одному заряді за циклом WLTC. Повна зарядка займе близько 5 годин від розетки потужністю 6 кВт.

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Презентація нового Honda N-Van e: відбудеться на виставці Japan Mobility Show 2023 у Токіо. Початкова ціна електрокара становитиме близько 7 тисяч доларів.

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