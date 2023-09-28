75 років Honda: історія японського автогіганта (фото)

Honda починала з виробництва мотоциклів, але згодом стала випускати недорогі авто з хорошою керованістю. Японський автогігант домігся успіхів у "Формулі-1", а також випустив перший у світі гібрид і серійне водневе авто.

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Цими днями Honda святкує одразу два важливих ювілеї — 75-річчя заснування і 60-річчя першого автомобіля. Фокус вирішив розповісти історію одного з найбільших автовиробників з Країни висхідного сонця.

Соїчіро Хонда Фото: Honda

Засновник компанії Соїчіро Хонда з молодості захоплювався перегонами і будував автомобілі для змагань. Рівно 75 років тому, 28 вересня 1948 року, він вирішив зареєструвати власну компанію, до того ж спочатку зайнявся випуском мотоциклів.

Первісток Honda Dream 1949 року

У 1949 році з'явився дебютний байк Honda Dream, а вже за 10 років компанія випускала по 100 000 мотоциклів на рік і експортувала їх до Європи та США. У перегонах же двоколісні Honda не мали рівних.

Перший автомобіль японської марки — Honda T360 Фото: Honda

Перші автомобілі Honda з'явилися восени 1963 року і були оснащені мотоциклетними моторами. Спочатку представили мініатюрний 30-сильний пікап T360, а за ним пішов компактний двомісний кабріолет Honda S500 потужністю 44 к. с.

Honda S500 Фото: Honda

А вже 1964 року Honda несподівано заявилася в чемпіонат "Формули-1" з болідом RA271, оснащеним 1,5-літровим 230-сильним V12. Рік потому він завоював першу перемогу в Гран-прі Мексики.

Болід "Формули-1" Honda RA271 Фото: Honda

Утім, акцент було зроблено не на спорткари, а на бюджетні моделі. У 1972 році дебютувала компактна Honda Civic, а через чотири роки — седан Accord. В умовах паливної кризи середини 70-х економічні моделі з незалежною підвіскою та хорошою керованістю стали дуже популярними. Попит на них був настільки великий, що навіть довелося відкрити заводи в США та Європі.

Перша Honda Civic, 1972 рік Фото: Honda

Потім пішли великий седан Honda Legend, недорогий спорткар CRX і купе Prelude — перший автомобіль із керованими задніми колесами. У 1986 році заснували новий преміальний підрозділ Acura, що випускає дорожчі та розкішніші моделі.

Honda Accord 1976 року Фото: Honda

Друга половина 80-х — період гучних гоночних успіхів Honda. Японська компанія домінувала в мотогонках, а також постачала свої турбомотори командам "Формули-1" Williams і McLaren, які завоювали п'ять чемпіонських титулів поспіль (1987-1991 роки).

Боліди McLaren із моторами Honda домінували у "Формулі-1" Фото: Honda

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А в 1992 році Honda шокувала всіх першим японським суперкаром NSX. У його створенні якраз став у нагоді досвід участі у "Формулі-1", а доведенням авто займався сам триразовий чемпіон світу Айртон Сенна. Середньомоторну Honda NSX із 270-сильним V6 називали японським Ferrari, адже він міг змагатися з іменитими суперкарами.

Honda CR-V Фото: Honda

У 90-х з'явилися заряджена Honda Civic Type-R і кросовер CR-V, що став згодом найпопулярнішою моделлю марки. На особливу згадку заслуговує наступник моделі S500 — Honda S2000 з 240-сильним мотором, здатним розкручуватися до 9000 об/хв.

Honda S2000 Фото: Honda

А ще саме Honda 1999 року випустила перший у світі серійний гібрид Insgight — він на пів року випередив знамениту Toyota Prius. Нині значна частина Honda є гібридами, і навіть суперкар NSX другого покоління електрифікували.

Honda Insight стала першим серійним гібридом у світі Фото: Honda

Honda стала піонером ще однієї технології — водневих паливних комірок. У 2008 році вона випустила перший у світі серійний водневий автомобіль FCX Clarity.

Honda FCX Clarity — перше у світі авто з водневими паливними комірками Фото: Honda

Наразі в лінійці Honda присутні як великий кросовер Pilot і пікап Ridgeline, так і мініатюрні міські авто. Компанія виробляє не тільки автомобілі та мотоцикли, але навіть літаки. І, звичайно ж, вона продовжує брати участь у перегонах — її мотори стоять на непереможних зараз болідах Red Bull.

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