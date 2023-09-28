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Авто

75 років Honda: історія японського автогіганта (фото)

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Фото: Honda | Honda NSX називали японським Ferrari

Honda починала з виробництва мотоциклів, але згодом стала випускати недорогі авто з хорошою керованістю. Японський автогігант домігся успіхів у "Формулі-1", а також випустив перший у світі гібрид і серійне водневе авто.

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Цими днями Honda святкує одразу два важливих ювілеї — 75-річчя заснування і 60-річчя першого автомобіля. Фокус вирішив розповісти історію одного з найбільших автовиробників з Країни висхідного сонця.

Соїчіро Хонда, Honda, історія Honda, Honda Civic, Honda Accord Fullscreen
Соїчіро Хонда
Фото: Honda

Засновник компанії Соїчіро Хонда з молодості захоплювався перегонами і будував автомобілі для змагань. Рівно 75 років тому, 28 вересня 1948 року, він вирішив зареєструвати власну компанію, до того ж спочатку зайнявся випуском мотоциклів.

Honda Dream 1949, Honda, історія Honda, історія Honda, Honda Civic, Honda Accord Fullscreen
Первісток Honda Dream 1949 року

У 1949 році з'явився дебютний байк Honda Dream, а вже за 10 років компанія випускала по 100 000 мотоциклів на рік і експортувала їх до Європи та США. У перегонах же двоколісні Honda не мали рівних.

Honda T360, Honda, історія Honda, Honda Civic, Honda Accord Fullscreen
Перший автомобіль японської марки — Honda T360
Фото: Honda

Перші автомобілі Honda з'явилися восени 1963 року і були оснащені мотоциклетними моторами. Спочатку представили мініатюрний 30-сильний пікап T360, а за ним пішов компактний двомісний кабріолет Honda S500 потужністю 44 к. с.

Honda S500, Honda, історія Honda, Honda Civic, Honda Accord Fullscreen
Honda S500
Фото: Honda

А вже 1964 року Honda несподівано заявилася в чемпіонат "Формули-1" з болідом RA271, оснащеним 1,5-літровим 230-сильним V12. Рік потому він завоював першу перемогу в Гран-прі Мексики.

Honda RA271, Honda, історія Honda, Honda Civic, Honda Accord Fullscreen
Болід "Формули-1" Honda RA271
Фото: Honda

Утім, акцент було зроблено не на спорткари, а на бюджетні моделі. У 1972 році дебютувала компактна Honda Civic, а через чотири роки — седан Accord. В умовах паливної кризи середини 70-х економічні моделі з незалежною підвіскою та хорошою керованістю стали дуже популярними. Попит на них був настільки великий, що навіть довелося відкрити заводи в США та Європі.

Honda Civic 1972, Honda, історія Honda, історія Honda, Honda Civic, Honda Accord Fullscreen
Перша Honda Civic, 1972 рік
Фото: Honda

Потім пішли великий седан Honda Legend, недорогий спорткар CRX і купе Prelude — перший автомобіль із керованими задніми колесами. У 1986 році заснували новий преміальний підрозділ Acura, що випускає дорожчі та розкішніші моделі.

Honda Accord 1976, Honda, історія Honda, історія Honda, Honda Civic, Honda Accord Fullscreen
Honda Accord 1976 року
Фото: Honda

Друга половина 80-х — період гучних гоночних успіхів Honda. Японська компанія домінувала в мотогонках, а також постачала свої турбомотори командам "Формули-1" Williams і McLaren, які завоювали п'ять чемпіонських титулів поспіль (1987-1991 роки).

McLaren Honda, Honda, історія Honda, історія Honda, Honda Civic, Honda Accord Fullscreen
Боліди McLaren із моторами Honda домінували у "Формулі-1"
Фото: Honda
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А в 1992 році Honda шокувала всіх першим японським суперкаром NSX. У його створенні якраз став у нагоді досвід участі у "Формулі-1", а доведенням авто займався сам триразовий чемпіон світу Айртон Сенна. Середньомоторну Honda NSX із 270-сильним V6 називали японським Ferrari, адже він міг змагатися з іменитими суперкарами.

Honda CR-V, Honda, історія Honda, Honda Civic, Honda Accord Fullscreen
Honda CR-V
Фото: Honda

У 90-х з'явилися заряджена Honda Civic Type-R і кросовер CR-V, що став згодом найпопулярнішою моделлю марки. На особливу згадку заслуговує наступник моделі S500 — Honda S2000 з 240-сильним мотором, здатним розкручуватися до 9000 об/хв.

Honda S2000, Honda, історія Honda, Honda Civic, Honda Accord Fullscreen
Honda S2000
Фото: Honda

А ще саме Honda 1999 року випустила перший у світі серійний гібрид Insgight — він на пів року випередив знамениту Toyota Prius. Нині значна частина Honda є гібридами, і навіть суперкар NSX другого покоління електрифікували.

Honda Insight, Honda, історія Honda, історія Honda, Honda Civic, Honda Accord Fullscreen
Honda Insight стала першим серійним гібридом у світі
Фото: Honda

Honda стала піонером ще однієї технології — водневих паливних комірок. У 2008 році вона випустила перший у світі серійний водневий автомобіль FCX Clarity.

Honda FCX Clarity, Honda, історія Honda, Honda Civic, Honda Accord Fullscreen
Honda FCX Clarity — перше у світі авто з водневими паливними комірками
Фото: Honda

Наразі в лінійці Honda присутні як великий кросовер Pilot і пікап Ridgeline, так і мініатюрні міські авто. Компанія виробляє не тільки автомобілі та мотоцикли, але навіть літаки. І, звичайно ж, вона продовжує брати участь у перегонах — її мотори стоять на непереможних зараз болідах Red Bull.

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