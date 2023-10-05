Электромотор и заводское ГБО: самую необычную Honda CR-V заметили на дорогах (фото)

Кроссовер Honda CR-V получит электрическую модификацию. Ее оснастят одновременно батареей и водородными топливными ячейками.

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В Японии во время тестов сфотографировали электрическую версию Honda CR-V 2023. Кроссовер могут представить уже в конце нынешнего месяца на автосалоне Japan Mobility Show в Токио. Об этом сообщает японское издание Best Car.

Новая Honda CR-V получила сразу две гибридные версии, которые уже продаются. Электрокар. анонсировали во время презентации модели нынешнего поколения.

У электрической версии изменена передняя часть Фото: BestCarWeb

На фото электромобиль Honda CR-V обклеен камуфляжем, хотя видно, что у него изменена передняя часть – решетка радиатора гораздо меньше, зато увеличены воздухозаборники в бампере.

На кузове видны надписи Hydrogen ("Водород") – они намекают на нестандартную силовую установку авто. Дело в том, что электрический кроссовер Honda CR-V получит водородные топливные ячейки.

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Электрокар оснастят небольшой аккумуляторной батареей, рассчитанной на короткие поездки по городу. Для дальних путешествий предназначены топливные элементы. Водородное ГБО позволит преодолевать большие расстояния и не тратить время на зарядку, ведь заправка занимает считанные минуты.

Кроссовер оснащен батареей и водородными топливными ячейками Фото: BestCarWeb

Следует отметить, что именно Honda стоит у истоков разработки топливных ячеек и еще в 2007 году запустила в производство первое в мире водородное авто FCX Clarity.

Ранее Фокус рассказывал, что новая Honda CR-V 2023 вскоре появится в Украине.

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