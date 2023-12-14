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В Украине вырос спрос на кроссоверы: самые популярные модели

самые популярные кроссоверы, кроссоверы в Украине
Фото: Motor Trend | Доля кроссоверов на украинском рынке достигла 82%

Популярность кроссоверов в Украине сейчас высока как никогда. Из 55 тысяч проданных в 2023 году новых авто 45 тыс. — это модели повышенной проходимости.

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Кроссоверы в Украине продолжают пользоваться огромным спросом. Их доля на рынке по результатам 11 месяцев 2023 года выросла до 82%. Об этом сообщает информационно-аналитическая группа Auto-Consulting.

Из 55 тыс. новых авто, проданных в нынешнем году, свыше 45 тыс. – кроссоверы и внедорожники. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года доля авто этого класса составила 78%, а за весь 2022 год — 75%.

Renault Duster, самые популярные кроссоверы, кроссоверы в Украине Fullscreen
Renault Duster — самый популярный кроссовер в Украине
Фото: Renault

В отдельные месяцы 2023 года кроссоверы составляли даже 84-86% всех проданных авто. Впрочем, в октябре-ноябре их доля снизилась до 81% и 80%, соответственно. Это даже ниже, чем годом ранее, поэтому в Auto-Consulting считают, что популярность кроссоверов уже достигла своего пика.

Названы и самые популярные кроссоверы в Украине за 2023 год. Лидируют недорогой Renault Duster и электромобиль Volkswagen ID.4.

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ТОП-5 самых популярных кроссоверов в Украине:

  1. Renault Duster.
  2. Volkswagen ID.4.
  3. Toyota RAV4.
  4. Mazda CX-5.
  5. Hyundai Tucson.
кроссоверы в Украине, самые популярные кроссоверы Fullscreen
Спрос на кроссоверы в Украине растет последние 15 лет
Фото: Auto-consulting

Спрос на кроссоверы в Украине активно растет последние 15 лет. Если в начале 2000-х доля авто повышенной проходимости на рынке составляла 7-9%, то в 2010 она составила уже 24%, а в 2017 – 53%.

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