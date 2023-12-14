В Україні зріс попит на кросовери: найпопулярніші моделі

Популярність кросоверів в Україні зараз висока як ніколи. З 55 тисяч проданих у 2023 році нових авто 45 тис. — це моделі підвищеної прохідності.

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Кросовери в Україні продовжують користуватися величезним попитом. Їхня частка на ринку за результатами 11 місяців 2023 року зросла до 82%. Про це повідомляє інформаційно-аналітична група Auto-Consulting.

Із 55 тис. нових авто, проданих нинішнього року, понад 45 тис. — кросовери та позашляховики. Для порівняння: за аналогічний період минулого року частка авто цього класу становила 78%, а за весь 2022 рік — 75%.

Renault Duster — найпопулярніший кросовер в Україні Фото: Renault

В окремі місяці 2023 року кросовери становили навіть 84-86% усіх проданих авто. Утім, у жовтні-листопаді їхня частка знизилася до 81% та 80%, відповідно. Це навіть нижче, ніж роком раніше, тож в Auto-Consulting вважають, що популярність кросоверів уже досягла свого піку.

Названо й найпопулярніші кросовери в Україні за 2023 рік. Лідирують недорогий Renault Duster і електромобіль Volkswagen ID.4.

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ТОП-5 найпопулярніших кросоверів в Україні:

Renault Duster. Volkswagen ID.4. Toyota RAV4. Mazda CX-5. Hyundai Tucson.

Попит на кросовери в Україні зростає останні 15 років Фото: Auto-consulting

Попит на кросовери в Україні активно зростає останні 15 років. Якщо на початку 2000-х частка авто підвищеної прохідності на ринку становила 7-9%, то в 2010 вона склала вже 24%, а в 2017 — 53%.

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