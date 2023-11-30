В Україні з'явиться компактний кросовер Hyundai з витратою 4,5 л на 100 км (фото)

Новий Hyundai Kona 2023 став більшим і оригінальнішим на вигляд. У компактного кросовера великий багажник і багате оснащення.

Related video

На український ринок виходить новий Hyundai Kona другого покоління. Компактний кросовер дебютує в нашій країні в гібридній модифікації. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Hyundai в Україні.

Кросовер Hyundai підріс у розмірах Фото: Hyundai

Кросовер Hyundai Kona помітно підріс у розмірах — до 4355 мм завдовжки при колісній базі в 2660 мм. Він вирізняється футуристичним граненим дизайном із тоненькою діодною смугою на всю ширину кузова.

У салоні на передній панелі встановлено два дисплеї. Новий Hyundai Kona став просторішим всередині, а об'єм його багажника зріс до 466 л.

На передній панелі встановлено два дисплеї Фото: Hyundai

Гібрид Hyundai Kona 2023 оснащений 1,6-літровою бензиновою четвіркою з безпосереднім уприскуванням GDI і електромотором. Сумарна віддача становить 141 к. с., а середня витрата пального — лише 4,5 л/100 км.

Важливо

Розсекречено новий Hyundai Tucson 2024: як змінився популярний кросовер (фото)

Новий Hyundai Kona в Україні коштує від 1 281 400 гривень і базова версія Express багато оснащена. Передбачено безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, навігацію, датчики дощу і світла, камеру, парктронік, підігрів керма і передніх крісел.

Об'єм багажника зріс до 466 л Фото: Hyundai

Найдорожчий варіант Top за 1 496 700 гривень додає камери кругового огляду (з картинкою "сліпих" зон), акустику Bose, електропривод сидінь, підігрів задніх і вентиляцію передніх крісел. У всіх Hyundai Kona 2023 є адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування та утримання в смузі.

Раніше Фокус розповідав, що на українському ринку з'явився новий гібридний кросовер Honda.

Також ми писали про найдоступніші дизельні авто в Україні.