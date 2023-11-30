В Украине появится компактный кроссовер Hyundai с расходом 4,5 л на 100 км (фото)

Новый Hyundai Kona 2023 стал крупнее и оригинальнее на вид. У компактного кроссовера большой багажник и богатое оснащение.

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На украинский рынок выходит новый Hyundai Kona второго поколения. Компактный кроссовер дебютирует в нашей стране в гибридной модификации. Подробности авто раскрыли на официальном сайте Hyundai в Украине.

Кроссовер Hyundai подрос в размерах Фото: Hyundai

Кроссовер Hyundai Kona заметно подрос в размерах – до 4355 мм в длину при колесной базе в 2660 мм. Он отличается футуристическим граненым дизайном с тоненькой диодной полосой на всю ширину кузова.

В салоне на передней панели установлены два дисплея. Новый Hyundai Kona стал просторнее внутри, а объем его багажника вырос до 466 л.

На передней панели установлены два дисплея Фото: Hyundai

Гибрид Hyundai Kona 2023 оснащен 1,6-литровой бензиновой четверкой с непосредственным впрыском GDI и электромотором. Суммарная отдача составляет 141 л. с., а средний расход топлива – всего 4,5 л/100 км.

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Новый Hyundai Kona в Украине стоит от 1 281 400 гривен и базовая версия Express богато оснащена. Предусмотрены бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, навигация, датчики дождя и света, камера, парктроник, подогрев руля и передних кресел.

Объем багажника вырос до 466 л Фото: Hyundai

Самый дорогой вариант Top за 1 496 700 гривен добавляет камеры кругового обзора (с картинкой "слепых" зон), акустику Bose, электропривод сидений, подогрев задних и вентиляцию передних кресел. У всех Hyundai Kona 2023 есть адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения и удержания в полосе.

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