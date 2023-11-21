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Рассекречен новый Hyundai Tucson 2024: как изменился популярный кроссовер (фото)

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Фото: Hyundai | У Hyundai Tucson изменена передняя часть

Новый Hyundai Tucson изменился внешне и получил полностью новый интерьер. Кроссовер будет доступен в бензиновых, дизельных и гибридных версиях.

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Опубликованы первые фото Hyundai Tucson 2024. Кроссовер прошел фейслифтинг и поступит в продажу с начала следующего года. Об этом сообщается на официальном сайте Hyundai.

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Кроссоверу доступны матовые цвета кузова
Фото: Hyundai

Новый Hyundai Tucson сохраняет знакомый дизайн и не слишком изменился внешне. Ему обновили решетку радиатора, передние бампер и оптику. Также предложены колесные диски нового дизайна и впервые стали доступны матовые цвета кузова.

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Салон Hyundai Tucson 2024 претерпел гораздо большие перемены и выполнен в стилистике электромобилей Ioniq. Кроссоверу заменили руль, кнопочный селектор КПП, переднюю панель и центральную консоль (ее дополнили беспроводной зарядкой для смартфонов). Установлены новые 12,3-дюймовые дисплеи виртуального щитка приборов и мультимедиа. На рулевой колонке появился миниатюрный джойстик КПП.

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Салон Hyundai Tucson полностью новый
Фото: Hyundai

Характеристики Hyundai Tucson 2024 пока не раскрывают. Кроссовер сохранит 1,6-литровые бензиновые и дизельные турбомоторы, а также гибридные бензоэлектрические установки, однако не исключено, что получит прибавку в мощности.

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